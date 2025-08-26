El innovador autocontrol de alcohol en Málaga que marca tendencia

Por Fernando Genesir

En Málaga se realiza todos los años una feria y en este 2025 fue furor un aparato: el alcoholímetro, de los que se utilizan para controlar en la vía pública, inspectores o policías en muchas ciudades del mundo para saber cuánto alcohol hay en sangre, y por lo tanto establecer si podemos o no conducir.

Siempre recordando que el que bebe no conduce y el que conduce no tiene que haber bebido. No solamente por nuestra propia seguridad, el que maneja, los que van en el vehículo, sino también por los vehículos con los que nos encontramos en la ruta o en la calle. Esto está claro.

Lo que también está claro es que no nos gusta mucho que nos controlen en términos generales. Vamos tratando de zafar de los controles. Siempre decimos que acá en Córdoba la idea es volverse por adentro.

Ya es casi una frase, un dicho para evitar los controles de la Policía por la circunvalación o por las rutas. "Nos volvemos por adentro", por la ciudad donde parece que hay menos controles de los que hace la Caminera.

Bueno, en Málaga la novedad es que alguien, un empresario, colocó seis aparatos para realizarse un autotest, autocontrol de alcohol en sangre. Y fue furor en la feria de Málaga.

Primero con el objetivo de hacer tomar conciencia a los visitantes sobre los peligros de tomar el auto tras haber bebido en exceso, pero además porque los alcoholímetros se convirtieron en furor, o se viralizaron mejor dicho, porque los jóvenes los empezaron a utilizar para ver quién había bebido más.

Al margen de este detalle viralizado en las redes sociales, el creador de estos autotests de alcoholemia dijo que el objetivo concretamente era hacer tomar conciencia y la posibilidad de que además de los controles públicos haya controles privados, autogestionados.

Están las imágenes de una especie de tótem ubicados en la vía pública, en las veredas. Idea que fue tomada por la Asociación de Bares y Restaurantes de Málaga, a los que le pareció una muy buena iniciativa para empezar a colocar estos controles de alcoholemia en bares, en restaurantes de Málaga y de otras localidades.

Para que la gente cuando salga de un bar o de un restaurant pueda hacerse su propio test de alcoholemia. En este caso en la feria era al módico valor de un dólar.

Y me deja pensando si además de los controles públicos que realizan la Policía y los inspectores de tránsito, no deberíamos empezar a hacernos controles privados para saber cuánto alcohol tenemos en sangre o si podemos o no podemos conducir en función de lo que hayamos bebido.