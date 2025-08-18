Bariloche celebró una nueva Carrera de Mozos y Camareras
Los participantes recorrieron 400 metros portando una bandeja con cuatro elementos: un vaso con agua, una botella de agua, una botella de cerveza y una lata, desafiando su equilibrio y velocidad mientras esquivaban obstáculos como mesas.
FOTO: Gentileza: Económicas Bariloche.
La Fiesta de la Nieve en Bariloche se consolidó una vez más como un evento emblemático, atrayendo a miles de visitantes que se reunieron en el Centro Cívico para celebrar las tradiciones argentinas.
Este año, la celebración destacó por su vibrante ambiente festivo y la recuperación de costumbres locales, que cautivaron tanto a turistas como a residentes.
La carrera de mozos: un clásico que brilla
Uno de los momentos más esperados fue la tradicional carrera de mozos y camareras, una competencia que reúne a trabajadores del sector gastronómico en una muestra de destreza y diversión.
Los participantes recorrieron 400 metros portando una bandeja con cuatro elementos: un vaso con agua, una botella de agua, una botella de cerveza y una lata, desafiando su equilibrio y velocidad mientras esquivaban obstáculos como mesas.
Un participante destacado, apodado el "Messi de los mozos", compartió su entusiasmo: “Esta carrera es una tradición que se celebra cada año, y ya la he ganado casi ocho veces”.
Los premios fueron un incentivo atractivo: 350.000 pesos para el primer puesto, 250.000 pesos para el segundo y 150.000 pesos para el tercero.
Sin embargo, más allá de los premios, los participantes destacaron el orgullo de representar su profesión y contribuir a mantener viva una tradición profundamente arraigada en la cultura de Bariloche.
