Bariloche celebró una nueva Carrera de Mozos y Camareras

Los participantes recorrieron 400 metros portando una bandeja con cuatro elementos: un vaso con agua, una botella de agua, una botella de cerveza y una lata, desafiando su equilibrio y velocidad mientras esquivaban obstáculos como mesas. 

FOTO: Gentileza: Económicas Bariloche.

La Fiesta de la Nieve en Bariloche se consolidó una vez más como un evento emblemático, atrayendo a miles de visitantes que se reunieron en el Centro Cívico para celebrar las tradiciones argentinas. 

Este año, la celebración destacó por su vibrante ambiente festivo y la recuperación de costumbres locales, que cautivaron tanto a turistas como a residentes. 

La carrera de mozos: un clásico que brilla

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional carrera de mozos y camareras, una competencia que reúne a trabajadores del sector gastronómico en una muestra de destreza y diversión. 

Los participantes recorrieron 400 metros portando una bandeja con cuatro elementos: un vaso con agua, una botella de agua, una botella de cerveza y una lata, desafiando su equilibrio y velocidad mientras esquivaban obstáculos como mesas. 

Un participante destacado, apodado el "Messi de los mozos", compartió su entusiasmo: “Esta carrera es una tradición que se celebra cada año, y ya la he ganado casi ocho veces”. 

Los premios fueron un incentivo atractivo: 350.000 pesos para el primer puesto, 250.000 pesos para el segundo y 150.000 pesos para el tercero. 

Sin embargo, más allá de los premios, los participantes destacaron el orgullo de representar su profesión y contribuir a mantener viva una tradición profundamente arraigada en la cultura de Bariloche.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebró en Bariloche? La Fiesta de la Nieve.

¿Quiénes participan en la carrera de mozos? Trabajadores del sector gastronómico.

¿Cuándo se celebra esta fiesta? Anualmente, en invierno.

¿Dónde se lleva a cabo la Fiesta de la Nieve? En el Centro Cívico de Bariloche.

¿Por qué es importante esta carrera? Mantiene viva una tradición cultural y representa el orgullo profesional de los mozos.

