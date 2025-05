Un ganador inesperado: la inteligencia artificial

Por Pablo Sirvén

La campaña electoral en Argentina recibió un invitado inesperado: la inteligencia artificial (IA). En las últimas horas, vídeos falsos protagonizados por Mauricio Macri y Silvina Lospennato, candidatos de Pro, circularon por las redes sociales, generando confusión y debate.

En ellos, ambos parecían renunciar a sus candidaturas y pedir el voto para Manuel Adorni, en un supuesto esfuerzo por frenar al kirchnerismo. Aunque el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires ordenó retirar estas publicaciones, el daño ya estaba hecho: miles de personas los vieron, muchos los creyeron y la confianza en lo que vemos y oímos se tambaleó una vez más.

Estos vídeos, generados con IA, no eran burdos montajes. Las inflexiones de voz, los gestos, el tono: todo estaba cuidado al detalle. Como me comentó una amiga, una mujer políticamente comprometida y tecnológicamente informada, "pensé que era real".

Si alguien así cae en la trampa, ¿Qué pasa con quienes consumen información a la carrera en redes sociales? La IA ha alcanzado un nivel de sofisticación que desafía nuestra capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Como dijo Nicolás Psytiga, experto en tecnología para la política, "somos la primera generación que no puede confiar en lo que ve".

Lo más inquietante no es solo la calidad de estos deepfakes, sino la reacción de algunos actores políticos. Desde el retuit del Gordo Dan hasta las declaraciones de Patricia Bullrich, que lo calificó como "obra de un ingenioso", o del propio presidente, que lo tildó de "súper gracioso" y "mal hecho", se percibe una mezcla de ligereza y complicidad. Lejos de condenar con firmeza esta manipulación, algunos parecen celebrarla como un chiste. Pero no hay nada gracioso en erosionar la confianza entre candidatos y electores, un vínculo esencial para la democracia.

Psytiga advierte que este fenómeno no es nuevo. Ya se vio en las elecciones de 2023 en Estados Unidos y promete intensificarse. En dos años, con las elecciones presidenciales en camino, el "vale todo" podría convertirse en norma si no actuamos.

Las redes sociales, como X, tienen herramientas como las notas de la comunidad para alertar sobre contenido falso, pero no siempre las usan. ¿Por qué? Porque la desinformación genera atención, y la atención es su moneda de cambio. Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en las plataformas. Los partidos políticos deben invertir en ciberseguridad, educar a la ciudadanía y responder rápido ante estos ataques. Macri y Lospennato desmintieron los vídeos, pero, como señaló Psytiga, el descargo rara vez tiene el impacto del contenido original.

La IA no va a retroceder, cada día se perfecciona más y crece el riesgo de manipulación electoral. En Estados Unidos, difundir este tipo de contenido malintencionado puede llevar a la cárcel por interferir en una campaña. Aquí, el Código Civil podría aplicarse, pero necesitamos más que leyes: necesitamos una ciudadanía crítica que dude antes de compartir, que se pregunte si lo que ve tiene sentido.

La democracia no es un juego y la confianza no es un chiste. La IA puede ser un aliado poderoso, pero también un adversario formidable si no establecemos reglas claras. Mientras tanto, la próxima vez que veas un vídeo impactante en redes, tomate un segundo. Podría ser solo una broma. O podría ser el futuro de la política, entrando sin golpear la puerta.

