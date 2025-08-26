Choreo, el gran deporte nacional, de Sobremonte...¿a los Milei?

Por Pablo Sirvén

La política argentina, siempre tan proclive al escándalo, suma un nuevo capítulo que sacude la opinión pública. Los hermanos presidenciales, Javier y Karina Milei, están en el centro de la tormenta, envueltos en un silencio elocuente y un misterio que crece con cada hora.

Todo comenzó con las primeras señales: el jefe de gabinete fue el único en dar la cara inicialmente, seguido por una breve aparición de Martín Menem en una entrevista. Sin embargo, la cancelación de la nota con Majul en La Nación Más dejó más preguntas que respuestas.

El punto de inflexión llegó anoche en Junín, durante un acto proselitista. El presidente Milei, en un momento que algunos califican de fallido y otros de intencional, lanzó una frase que resonó con fuerza: “Están molestos porque le estamos afanando los choreos”. ¿Un desliz? ¿Un guiño calculado?.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero el efecto fue otro: la frase se convirtió en la primera alusión pública al tema que todos murmuran. A esto se suma el despido de Spagnuolo y su segundo, y la rápida reacción de Milei frente a rumores, como cuando desmintió con vehemencia la acusación sobre el reloj de su hermana en el programa de Pamela David.

La celeridad en responder, tan distinta a la opacidad de otros gobiernos, alimenta las sospechas: ¿hay algo que ocultar? El caso se inscribe en una tradición tan argentina como el mate: el “cigoleo morboso” de audios, fotos y videos que destapan escándalos.

Desde los rumores de Sobremonte huyendo con el Tesoro en la época colonial hasta los billetes contados en La Rosadita, los bolsos de José López en el convento, los fajos de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia o el senador Cuéllar intentando cruzar la frontera con 200.000 dólares, la historia se repite.

Hoy, una foto de Diego Spagnuolo y los sobres con dólares de una droguería reavivan el espectáculo. Y la promesa de más revelaciones, como si una “mano mágica invisible” dosificara las filtraciones en este tiempo preelectoral, mantiene al público expectante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La palabra que define este drama es “creptocracia”: un sistema donde el enriquecimiento personal prevalece sobre el bien público. El gobierno libertario, que llegó con la bandera de terminar con la casta, enfrenta ahora el desafío de demostrar que no ha caído en las mismas trampas que denuncia.

Si Milei fustigaba a los K con dichos como “el ladrón cree que todos son de su condición”, hoy debe probar que su gestión no está “ensobrada”.

La lista de escándalos es larga, y el caso Libra en esta misma administración no ayuda a despejar dudas.

Mientras los argentinos aguardamos sentados los próximos audios y videos, la pregunta persiste: ¿podrá el gobierno de Milei mantenerse al margen de la cleptocracia que tanto crítica? La respuesta, como siempre, está en el tiempo y en las pruebas. Por ahora, el misterio y el silencio dominan la escena.