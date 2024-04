FOTO: Vacuna contra el dengue: ¿debe o no aplicarse?

Pese a la ola de casos de dengue en el país y la preocupación general en la población, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, expresó sus dudas sobre la eficacia de la vacuna contra el dengue.

En una entrevista con Infobae dijo que la eficacia de la vacuna todavía no está probada y señaló que se esperan resultados finales de un estudio para tomar la decisión sobre su inclusión o no en el calendario.

Sobre ello, el médico Miguel Díaz, ex director del Hospital Rawson y quien también fue jefe de asesores del Ministerio de Salud de Córdoba, dijo en Cadena 3 que éste "no sería el momento de vacunarse", sino que sugirió "esperar unos meses", aconsejando hacerlo "antes del próximo periodo estival".

Consultado sobre porqué hay regiones donde se vacuna y otras no, respondió que se debe a "decisiones sanitarias". Comentó que en salud "debiera haber políticas de Estado que no hay". Y amplió: "No hay una política de Estado donde haya comité de asesores que tengan una línea de trabajo y asesoramiento que le permitan a los distintos ministerios elaborar un programa conjunto frente a esta crisis sanitaria".

A su vez, consideró "fundamental" que la vacuna se incluya en el calendario de vacunación y advirtió que debe ser así porque "la gente no puede salir a comprarla masivamente por el precio", que hace que "no sea accesible para todos".

Al respecto, la bioquímica e investigadora del Conicet especializada en el desarrollo de vacunas, Daniela Hozbor dijo a Cadena 3 que "la vacuna es segura y eficaz para personas entre 4 y 60 años". Explicó además que esta nueva vacuna japonesa cubre los cuatro serotipos del dengue presentes en Argentina.

Sobre las dudas del Gobierno, la experta consideró que esta indecisión genera incertidumbre entre la población: "La comunicación es terrible y genera dudas en vez de certezas".

Si bien Hozbor expresó que "se debe vacunar porque es una herramienta más", aclaró que "la vacuna no reemplaza las otras medidas" de prevención contra el dengue. En su opinión, la vacunación debería realizarse en las áreas del país donde el dengue está presente, pero no necesariamente en todo el territorio.

"Argentina no es el único país de la región, sino que la región está afectada, tanto que la Organización Panamericana para la Salud emitió el 16 de febrero una alerta por la situación", argumentó y recordó que "Brasil está también muy afectado con el número de casos". En ese país, de hecho, ya comenzaron a aplicarse las vacunas en adolescentes y niños de 4 a 16 años, desde fines de febrero.

Sobre el costo, consideró que esto puede ser un obstáculo para su implementación a nivel nacional, pero sostuvo que "el Estado debería sacar ese obstáculo del costo", ya que de lo contrario sólo algunas personas podrían acceder a ella.

Entrevista de Miguel Clariá.