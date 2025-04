Uno de cada tres chicos no llega al mínimo de alfabetización en tercer grado

Argentina enfrenta serios problemas en educación que marcan la vida de generaciones.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, reconoció que en la provincia uno de cada tres chicos no alcanzan los umbrales mínimos de alfabetización al terminar tercer grado.

Y agregó: "Tenemos casos extremos en donde hay chicos que no saben leer y escribir, no llegan al 33%, porque el 33% son los que no alcanzan el umbral mínimo, que es muy bajo. Después tenemos un porcentaje, aproximadamente un 10%, que no saben leer, lo cual es una barbaridad".

Goity explicó en Cadena 3 que "la educación es una cuestión de Estado" y que el progreso educativo es clave para el desarrollo de la Nación. Sin embargo, dijo que en los últimos 20 años las políticas educativas han sido erráticas y "se ha perdido el foco en los aprendizajes".

En Santa Fe, el gobierno lanzó en 2024 el Plan Raíz, que busca garantizar que "ningún chico termine tercer grado sin estar perfectamente alfabetizado". Este plan incluye la evaluación de 53.000 alumnos de primer grado y tiene como objetivo mejorar el rendimiento sobre todo en lengua y matemática.

El ministro señaló que "el sistema educativo sigue siendo muy potente" y que, a pesar de las dificultades, hay recursos disponibles. En ese marco, sostuvo que "la sociedad argentina destina mucho dinero en educación”, aunque reconoció que los resultados no son los esperados.

A su vez, Goity mencionó que "la evaluación es una herramienta para actuar" y que busca mejorar el desempeño de los alumnos. "Cuando hacemos una evaluación de aprendizaje, evaluamos la política", aseguró, enfatizando que los problemas educativos son principalmente de las políticas públicas.

La situación educativa en Argentina se agrava al comparar los resultados con países de la región. "Argentina sistemáticamente va empeorando", señaló el funcionario, quien llamó a la reflexión sobre la calidad de las políticas educativas implementadas.

Finalmente, Goity concluyó que "tenemos todo para mejorar" y garantizar que los chicos aprendan. "Si no lo hacemos, es responsabilidad de la política", sentenció.

Entrevista de "Siempre Juntos".