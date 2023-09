Se eligieron como padre e hijo hace 15 años y la Justicia certificó esa relación

Guillermo del Valle y Alejandro son padre e hijo y se eligieron como tal, pese a haber estado separados por varias circunstancias. Los dos se conocieron en Misiones, mientras Guillermo recorría en moto las rutas junto a un amigo y su vehículo sufrió un problema percance. En un taller mecánico es donde conoció a Alejandro, por entonces de ocho años.

Hoy, los dos son relojeros que han trabajado en monumentos históricos, como la Casa Rosada o la Casa de Tucumán.

Cuando Guillermo conoció a Alejandro, se encontraba enderezando hierros en una gomería y, al verlo tan vulnerable, le ofreció contención. Hace pocas semanas, la Justicia falló a favor y permitió la adopción de un mayor de edad, algo que no es común en la legislación argentina.

En todo ese proceso, sus padres biológicos le permitieron acompañarlo a Córdoba, donde Guillermo lo cuidó y lo crió como su propio hijo. Ahora la Justicia certificó esa relación que nació hace muchos años y está basada en el amor.

En comunicación con Cadena 3, Guillermo explicó que siente a Alejandro como su hijo "de toda la vida" y que hubo dos abogados que lo escucharon y entendieron toda la situación que vivieron. "Lo conocí en Misiones, fuimos a andar en moto con un amigo y tras un percance mientras cruzábamos la selva, me volví a un pueblo. Fui a un taller mecánico de motos para enderezarla y una chica le da la orden a un nene para auxiliarme. Tenía ocho años Alejandro".

Y añadió: "Le pregunté si estudiaba y me dijo que no, porque él decía que el que estudiaba no comía". Guillermo le propuso llevarlo a Córdoba a estudiar y recordó que él también tuvo dificultades para ir a la escuela. "A mí también se complicó estudiar cuando era más chico porque tenía que trabajar, casi que no iba a la escuela. Cuando le dije de ir para allá, no sabía dónde era. Para mí Córdoba estaba dentro de Misiones. Cuando el juez dio la autorización para llevar a Alejandro, ahí me enteré dónde estaba provincia", recordó.

Cuando le explicaron que Córdoba se ubicaba en un punto del país diferente a Misiones, Guillermo solicitó la autorización de un juez y los padres biológicos de Alejandro para emprender viaje.

"Da la casualidad que yo también soy hijo adoptivo, fui adoptado desde muy bebé. Tenía apenas cinco días de vida cuando me adoptaron", explicó en diálogo con Cadena 3. Y afirmó que "cuando uno adopta a un niño más grande, el vínculo se edifica día a día. Es algo importante a tener en cuenta, es un vínculo que se construye con mucho afecto".

Ya pasaron 15 años desde la adopción y Guillermo siente a Alejandro como su hijo biológico. Sostuvo que es un vínculo que se forma día a día y que en su paso por Córdoba hicieron todo juntos. Ahora, Guillermo se encuentra en Concepción del Uruguay para arreglar el campanario de la universidad y un reloj público.

"No arruguen los padres que tienen que adoptar a los chicos más grandes, el vínculo se edifica y construye todos los días y después termina siendo tan fuerte como el vínculo de sangre. Esto pasa también con aquellos padres biológicos que no ven a sus hijos y un día tienen que construir ese vínculo", reflexionó.

Entrevista de Miguel Clariá.