Nuevo piso de Ganancias: quiénes son los ganadores y los perdedores

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció ante una multitud de trabajadores que, a partir del 1 de octubre, el nuevo piso del impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales, lo que reducirá su impacto en los sueldos y las jubilaciones.

El anuncio se dio tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la CGT y de la CTA y autoridades de la Cámara de Diputados, donde se precisó que el piso será equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles mensuales.

El contador público Fernando López Chiesa habló con Cadena 3 sobre quiénes ganan y los que pierden con esta medida. Señaló que el nuevo piso supera los índices inflacionarios previstos para este año: "Este nuevo piso ha llamado la atención, porque en enero era de $400.000".

Sostuvo que implica una pérdida de recaudación que afecta a las provincias, al tratarse de un impuesto coparticipable. "Juan Schiaretti fue uno de los que criticó la medida", apuntó.

"Los grandes ganadores son los asalariados, jubilados y pensionados que dejan de pagar el impuesto. Lo que se critica de la medida es que se realiza por decreto, cuando en realidad debe ser a partir de una ley que pasa por el Congreso", precisó López Chiesa.

Y añadió: "Dejan de pagar aquellos trabajadores que cobran menos de $1.770.000. Se va a enviar un proyecto de ley para eliminar esta cuarta categoría y que solo queda aplicable para los altos sueldos, que son unos 90 mil empleados".

Por otra parte, explicó que los más perjudicados son los autónomos. "Se calcula que son 1.400.000 que, ante el mismo sueldo estarían, pagando el impuesto. Estas inequidades hay que corregirlas porque el autónomo trabaja en forma personal y sostiene una actividad económica y está a la par de un empleado. No podemos dejarlo olvidado".

Advirtió que la pérdida de recaudación, de alguna forma, tiene que financiarse y que el impuesto que se ha colocado para la importación de bienes (impuesto PAÍS) es el que aumenta con los cambios en Ganancias. "Con plata de otros, es fácil prometer y generar expectativas, por eso es importante que este debate se dé en el Congreso", dijo el contador en diálogo con Cadena 3.

López Chiesa sugirió que una buena medida "hubiera sido deducir la tasa de IVA, que es un impuesto regresivo. En cambio, Ganancias es progresivo".

"Esto se realiza por un DNU, por lo que la ley de presupuesto le faculta a aumentar a Massa los pisos de Ganancias. La idea es que en 2024 exista un proyecto para que se trate en el Congreso. Si hubiera un proyecto superador, será el Congreso quien lo determine. El proyecto tiene que incorporar a todos, no se puede favorecer solo a un sector. Debe haber un plan estratégico", añadió.

También advirtió que, por los cambios en Ganancias, es posible que el plan de Massa pueda generar más presión a la inflación. "Estas medidas pueden tener un efecto inflacionario que puede notarse en los próximos meses".

Al volver a referirse a la situación del sector autónomo, López Chiesa explicó que los monotributistas tienen una actualización semestral que "queda muy corta" y terminan pasando a un régimen de responsable inscripto que tienen un costo alto. "Los montos tienen que ser actualizados automáticamente", sostuvo el contador.

En tanto, referentes de la organización Monotributistas Asociados hicieron referencia a los anuncios de Sergio Massa y denunciaron sentirse "discriminados".

"Las medidas no tienen impacto ni beneficia al monotributista porque la categoría más alta no puede facturar 666.000 pesos por mes. Los valores están muy desfasados y con la última devaluación no hubo una adecuación de las tablas como corresponde y muchos especialistas terminan pasando a un régimen más alto", advirtieron desde la organización.

Entrevista de "Siempre Juntos". Informe de Ariel Rodríguez.