Maqueda: "La Corte no se ajustará a tiempos electorales en la causa Vialidad"

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, rompió el silencio tras 22 años de abstenerse de dar entrevistas durante su paso por el máximo tribunal.

En diálogo con Cadena 3, el exministro de Educación de Córdoba, exsenador y exconvencional constituyente reflexionó sobre la crisis institucional global, el funcionamiento de la Corte Suprema y temas clave como el proyecto de "Ficha Limpia" y la causa Vialidad.

Maqueda, quien se retiró de la Corte Suprema tras una destacada trayectoria, explicó que durante su magistratura optó por "hablar a través de las sentencias", inspirado en los jueces norteamericanos que, provenientes de la política, eligen el silencio público para preservar la imparcialidad. "Fue un sacrificio grande para alguien acostumbrado a la vida pública, pero los resultados fueron buenos", afirmó.

Sobre el debate en torno al número de integrantes de la Corte Suprema, que nuevamente está en la agenda con proyectos que proponen de 5 a 20 jueces, Maqueda sostuvo que "el número no es lo central, sino la calidad humana y el saber jurídico de los magistrados".

Recordó que integró cortes de tres a nueve miembros y señaló que "no hay nada peor que una corte incompleta". Sin embargo, advirtió que un mayor número de jueces alarga los tiempos de resolución de expedientes debido a la dinámica interna. "La Corte recibe entre 10.000 y 20.000 causas por año, que pasan por secretarías, procuradores y vocalías. Más miembros significa más tiempo de circulación", precisó en diálogo con Cadena 3.

El exjuez destacó que la falta de consenso político complica las designaciones, ya que la Constitución de 1994 exige una mayoría de dos tercios en el Senado para nombrar jueces, buscando evitar que respondan a intereses partidarios. "Hoy vivimos una cultura de anticonsenso, y por eso se discute tanto el número", analizó.

Maqueda también expresó su preocupación por la "baja calidad institucional" no solo en Argentina, sino a nivel global, donde observa una "oleada de autoritarismo" y populismos que erosionan las democracias. En ese marco, citó ejemplos como el modelo de capitalismo autoritario en China, las restricciones democráticas en Hungría, Turquía y Polonia, y la reciente elección popular de jueces en México, que calificó como contraria a la naturaleza de las constituciones democráticas.

"La democracia y el capitalismo son un matrimonio necesario, pero hoy parecen en vías de disolución. Debemos defender las instituciones todos los días. Los populismos han cuestionado el sistema democrático", enfatizó.

Consultado sobre la iniciativa de "Ficha Limpia", que busca impedir que personas con condenas penales ocupen cargos electivos, Maqueda lamentó que fuera rechazada por dos senadores aliados al Gobierno, que no cumplieron con el compromiso de apoyarla. "Es una reflexión política. El Gobierno tenía un acuerdo con sus aliados, pero no se cumplió", señaló.

Respecto a la causa Vialidad, que involucra a figuras políticas de alto perfil, Maqueda aclaró que los tiempos de la Corte Suprema están determinados por la Justicia, no por el calendario electoral. "La causa debe analizarse por si hay una cuestión federal o constitucional. Eso requiere tiempo, pero si no la hay, se resuelve rápido. No creo que la Corte ajuste sus tiempos al escenario electoral", afirmó, subrayando que no puede pronunciarse sobre el expediente sin conocer los detalles actuales, ya que dejó el tribunal antes de los últimos fallos.

Maqueda descartó volver a la política, pero aseguró que seguirá defendiendo el valor de las instituciones democráticas. "Estamos en una instancia decisiva. La batalla del futuro es preservar la democracia frente al avance del autoritarismo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.