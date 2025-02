La valentía de una joven bombera en la lucha contra el fuego en el sur

En medio de una larga y devastadora temporada de incendios en el sur del país, la situación pone de relieve la labor de los bomberos, quienes, a pesar de ser en su mayoría anónimos, enfrentan el fuego con mucha valentía y dedicación.

En ese marco, Andrea Cangiani, una joven bombera de Traslasierra, compartió su experiencia en Cadena 3 sobre la lucha contra el fuego en Chubut y en Neuquén.

"Desde siempre había dado vueltas en mi cabeza ser bombera, pero mi prioridad era mi hija", explicó Cangiani. A los 19 años se convirtió en madre y, tras ver una convocatoria para unirse al cuartel de Los Hornillos, decidió que "era el momento de actuar", ya que quería poder hacer algo y dejar de mirar desde afuera y la manera era ser bombera.

Andrea relató su experiencia en el combate al fuego en Chubut, donde fue con un grupo de 47 personas de Córdoba. "Nos llevaron a Río Pico, donde estuvimos cuatro días trabajando", detalló. Y a pesar de las dificultades, aseguró que se sentía motivada por la belleza del entorno y la importancia de su labor. "Nos mueve el entusiasmo, y si es terreno desconocido, para mí, mejor", afirmó.

"En Río Pico dejamos todo extinto, todo frío, y luego nos reubicaron en Junín de los Andes", sumó.

En efecto, al reflexionar sobre el impacto emocional de su trabajo, reconoció la tristeza que siente al ver la devastación ambiental. "Cada bombero tendrá su vivencia, pero para mí, lo primero es preservar la naturaleza", expresó.

Andrea dijo que, aunque admite que el miedo está presente al momento de combatir el fuego, confía en el profesionalismo de su equipo. "El miedo está, y no solo con el fuego, también incluso en el viaje, ya que era un viaje largo", comentó.

Respecto a su hija, de 19 años, Andrea dijo que "hubo momentos de angustia cuando me tuve que ir, pero ella sabe que me gusta y siempre me dice que me cuide mucho y hablamos todos los días".

La situación en la Patagonia resalta la importancia de reconocer el esfuerzo de los combatientes del fuego, quienes, a pesar de los riesgos, luchan incansablemente por proteger la vida y la naturaleza.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".