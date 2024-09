Incendios: advierten que Córdoba tendrá un verano más cálido y menos lluvioso

En medio de la preocupación por los incendios y la falta de lluvia en Córdoba, el meteorólogo Marcelo Madelón compartió su análisis sobre la situación climática actual y el aumento de focos ígneos en la provincia. "Estos fenómenos de incendios tan dantescos no ocurrían en esta época hace 25 años", dijo en diálogo con Cadena 3.

El especialista señaló que todos los meses de agosto y la primera parte de septiembre es "normal y natural" que sean secos. Sin embargo, advirtió que sin precipitaciones se torna cada vez más peligroso cada incendio forestal porque en septiembre aumentan las temperaturas, lo que podría agravar la situación. "Ya hay que pensar en los incendios de 2025 y 2026".

Madelón explicó que, si hubiera llovido la semana pasada 10 o 15 milímetros, quizás esto no hubiera ocurrido. En ese sentido, el pronosticador adelantó que para esta semana las chances de precipitaciones serán muy bajas o nulas prácticamente. "Si llega a llover, no será general, será apenas en un sector. La humedad será muy baja y el próximo fin de semana volverán a subir las temperaturas, un combo muy peligroso", informó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los inviernos siempre han sido secos, históricamente. Hay excepciones, pero es normal que el invierno sea seco, que las heladas sequen toda la vegetación herbácea, con lo cual posteriormente es un muy buen combustible. Posteriormente, cuando llega agosto, se puede producir algún incendio. Cuando yo era chico, en Traslasierra solíamos ver cada tanta la práctica común de quemar campos para que después venga más verde el pasto, pero jamás alcanzaron estas dimensiones de llegar a poblados o a lugares donde los incendios ocurren prácticamente todos los años", recordó.

Y añadió: "Raro es esperar que en agosto caigan 30 milímetros cuando ni siquiera caen 10. Entonces es normal. Y en septiembre suelen venir las complicaciones, eso es lo que está ocurriendo este año. Septiembre no ha traído las primeras lluvias que suelen ocurrir. A veces se prolonga la sequía y con los primeros calores aparecen estos incendios.

En ese contexto, Madelón dijo que es normal que la meteorología en Córdoba, en el centro y norte del país, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, y todas las provincias del norte, no traiga lluvias en esta época del año, cosa que sí ocurre en el este del país, como en la Mesopotamia, en Buenos Aires o en Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El meteorólogo también abordó la relación entre el clima y la urbanización, sugiriendo que las únicas causas de los incendios son dos. "Una es en forma natural, como cuando cae un rayo en medio de una tormenta sin lluvia. La otra es antrópica, es decir, provocada por el hombre". En este sentido, destacó la importancia de la reforestación de áreas afectadas por incendios, ya que el árbol es lo que después preserva la humedad que va a impedir un próximo incendio.

De cara al futuro, Madelón anticipó que se espera "una primavera y un verano más cálido de lo normal y ligeramente más seco de lo normal", lo que podría complicar aún más la situación hídrica en la provincia. "La cantidad de agua caída va a ser inferior a la normal".

"Esto último no significa que no vaya a llover, de hecho que seguramente en octubre ya tendremos las primeras tormentas. Lo que significa que la cantidad de agua será menor a la normal. Por el otro lado, la escorrentía que produce esa lluvia cuando cae en un territorio que antes tenía bosque y que ahora no tiene nada es superior. Eso significa que hay una mayor erosión. En definitiva, climáticamente esperamos un poco menos de lluvia, cosa que ya está ocurriendo, y más calor de lo normal", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".