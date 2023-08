"Hemos perdido la confianza": desalentador comunicado de jóvenes por la crisis

Luego de las PASO del domingo pasado, los integrantes del Ateneo Rural de Bahía Blanca emitieron un comunicado a la sociedad, en el que se expresaron por la situación económica del país. "Los jóvenes hemos perdido la confianza, la seguridad y en muchos casos las ganas de querer vivir en nuestro país".

Afirmaron en el escrito que "Argentina está en manos de un Gobierno sin rumbo, que lo único que hace es llamarse a silencio cuando la situación del país está empeorando en todos los aspectos posibles".

Y agregaron: "La falta de previsibilidad y la ausencia de política económica, no solo están afectando a la gente del sector agropecuario, sino a toda la sociedad. Estamos viendo el resultado de años de mala gestión y lo estamos sufriendo todos".

Al respecto, uno de sus integrantes, Juan Andrés Abraham, habló con Cadena 3 y explicó cuál es la tarea de Ateneo Rural. "Los integrantes de Ateneo Rural somos todos jóvenes interesados en el sector con estudios afines a lo agropecuario, desde arquitectos y abogados. Hay un poco de todo. Lo único que hay que tener es interés por el sector agropecuario, aprender y tener ganas de ir creciendo".

Dijo que el hartazgo generalizado por la situación actual llevó a la organización a emitir el comunicado y que, pese a las críticas emitidas al Gobierno nacional, se consideran apolíticos. "No tenemos un partido de preferencia. No impartimos políticas, nos llevamos bien con todos. Nuestro interés es defender el sector agropecuario y respondemos a los productores o a nosotros mismos, no tenemos interés político electoral. Después, dentro de la organización cada uno puede pensar como quiere, pero como grupo no tenemos una orientación política".

"Al comunicado lo planteamos como meros jóvenes agropecuarios, que charlamos entre amigos o conocidos de familia. Hay un gobierno que está en silencio y prendido fuego. Hoy tenemos más dudas que certezas, con muchas incógnitas. Es un sentimiento de frustración y nos salió hablarle al Gobierno de esa forma porque no lo está diciendo nadie. En privado coincidimos todos que el Gobierno no hace nada por la situación actual del país", añadió.

Pese a las críticas emitidas, Abraham dijo a Cadena 3 que Ateneo Rural tiene un fuerte arraigo por el país y que ninguno de sus integrantes podría emigrar tan fácilmente. "Nos encanta el país. No quisiera irme a otro país a trabajar de algo que no me interese. Pero siento que no podemos solo quejarnos y hay que pasar a la práctica, desarrollando un proyecto personal".

También sostuvo que el mensaje apunta a que la organización es creativa, innovadora y resiliente. "Lo que necesitamos es que no nos pisen la cabeza para no remar en dulce de leche, tenemos toda la capacidad. A los argentinos que se van afuera les va muy bien y nosotros la remamos acá. O por lo mejor, a quienes conozco les va bien. Los que estamos trabajando o estudiando en el país, siento que tenemos que tener un futuro más ordenado y estable para poder quedarse y estar con ganas de hacerlo".

En ese sentido, Juan Andrés admitió que, si tuviera la posibilidad de irse del país, lo dudaría. "No tenemos desesperanza, lo que queremos es que haya un futuro. No estamos desesperanzados, pero bien no estamos como país a nivel económico y social. La idea del comunicado es mover el avispero y decir que tenemos todo para salir adelante".

Por último, lamentó que está gestión de gobierno haya puesto en duda la meritocracia. "Lo mismo ocurre con la palabra. Parece que es malo hablar de mérito y no debería estar en discusión eso. Se regaló mérito y la palabra perdió valor lamentablemente. Como grupo de jóvenes somos innovadores y hay muchas cosas innovadoras de Argentina que sirven para todo el mundo".

Además de pedir por la salida "del estancamiento", Ateneo Rural pidió generar las condiciones económicas y sociales para comenzar a revertir esta situación lo más rápido posible".

Entrevista de Miguel Clariá.