Un informe de la Corte Suprema de Justicia reveló que aumentó un 21% la participación de menores en hechos delictivos durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2022. En total, 986 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores.

De acuerdo con la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), el 92,6 por ciento de los menores involucrados fueron varones y hubo un total de 1.109 causas penales iniciadas. El 84% de los delitos que derivaron en esas causas fueron "contra la propiedad", al tiempo que 60% de los menores involucrados recibieron una "medida de privación de libertad".

César Tapia es fundador de la comunidad terapéutica Nuestra Señora de Luján, que trabaja desde 2008 en recuperación de adictos en Río Tercero. En diálogo con Cadena 3, lamentó que la problemática haya tardado en visibilizarse y dijo que siempre tuvo el desánimo de ver cómo estas cifras van en aumento.

"Está bueno que ahora se visibilice con datos de la realidad. Estamos hablando de policonsumos a muy temprana edad, con los trastornos que esto ocasiona y conlleva. Un pibe sale a conseguir lo que sea para obtener la segunda dosis: un celular, dinero, un par de zapatillas", explicó.

Tapia cuestionó a los medios por la falta de prevención en todo lo que respecta al consumo de alcohol y drogas. "Todos promueven en un 50% la ingesta de alcohol a partir de publicidades y, en otro 50%, se promueve el consumo de psicofármacos. Tampoco hay prevención de parte de los municipios, salvo algunas excepciones".

Además, sugirió romper con la "banalidad" de los consumos de drogas. "El cannabis medicinal ha traído muchos problemas a los jóvenes con los padres. Es una puerta a todo lo que trae después".

También advirtió que el alcohol y la marihuana "van de la mano" y que traen consecuencias a futuro. "Hay hospitales que se desbordan de jóvenes de 14 años en coma alcohólico. Córdoba hace algo de prevención y sería injusto no reconocerlo. Río Tercero mismo hizo un trabajo relevante para alertar a la población. Pero esto es un problema general a nivel país, no solo de una localidad", señaló Tapia en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, volvió a insistir en "romper con la banalización del consumo" y sugirió trabajar en la educación, a partir de trabajos y capacitación a los alumnos. "El Estado debe ser realista y la marihuana es una droga destructiva, igual que el alcohol".

Y advirtió: "La droga que hace delinquir para poder conseguir los recursos para la próxima dosis no es solo la marihuana. Promovemos el consumo de alcohol en los medios y el próximo escalón es la cocaína. Ese dinero que demanda conseguir un gramo de cocaína es imposible no hacerlo si no es mediante el delito".

Tapia sostuvo que, directa o indirectamente, hay personas que forman parte de un negocio que deja mucho dinero. "Me hago cargo de lo que digo, estamos bajo una pandemia que es la adicción a las drogas".

Explicó que, en Río Tercero se creó un área que da respuestas con prevención y asistencia y señaló que existe una ley de salud mental que busca el cierre de comunidades terapéuticas. "En Córdoba, hay una excepción porque se evitó al cierre de esas comunidades y se abrieron dos más, que tienen listas de espera".

Por último, Tapia sostuvo que es necesario que exista voluntad política para solucionar los problemas que el país tiene con el narcotráfico y que haya más prevención con las drogas y el alcohol. También atribuyó la situación a la falta de atención de los padres a sus hijos.

"Quienes trabajamos en esta temática, percibimos una orfandad de padres vivos en los jóvenes. Hay huérfanos de padres vivos porque hay chicos que no están siendo escuchados ni abrazados, o padres que no cumplen ese rol. Muchas veces las familias están atrapadas por cubrir las necesidades básicas y deben trabajar más, sin que exista un espacio para el diálogo. Se necesita un trabajo de tres pilares: la política, la Justicia y la familia", finalizó.

Entrevista de "Siempre Juntos".