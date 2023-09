Video: la emoción de Carlos Melconian por los jóvenes que se van del país

Carlos Melconian, el eventual ministro de Economía de la candidata presidencial de Patricia Bullrich, se emocionó este martes tras presentar su plan económico y asegurar que está cansado de que los jóvenes se vayan del país.

El economista acudió a una entrevista en un programa radial de streaming junto con una serie de papeles para explicar su proyecto si es que Juntos por el Cambio llega al gobierno.

En ese sentido, criticó la dolarización impulsada por el presidenciable de La Libertad Avanza, Javier Milei, y defendió el bimonetarismo, entre otras cuestiones.

Noticias Melconian con Fantino. Video

En el cierre de la nota, Melconian se emocionó por los jóvenes que se van de la Argentina e indicó que lamentaría si no llegan a ganar las elecciones.

“Esto tiene un punto inicial para arrancar. Estamos con mucha confianza. Me daría mucha bronca tener que tirar todo esto (los papeles) a la mierda”, lanzó.

“Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van”, se quejó, mientras se veía cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas.

“Es todo mierda, mierda, mierda. Dejate de hinchar las pelotas. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto. Si arreglamos algo, después te volvés para tu casa y se terminó”, indicó en Neura Media.

“Esa es la historia. ¿Tan difícil es este quilombo? Y si se quieren sumar y meter los garfios acá (en sus papeles), vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general y para los 40 y pico millones de argentinos”, siguió.

Y cerró: “Entonces, no rompan los huevos con presión ni con lobby. Hay que decirle a los pendejos que esto tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo y me quedo en Miami”.