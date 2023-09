Crisis económica: cada vez más familias meriendan tarde para evitar la cena

El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que el consumo de alimentos disminuyó un 12,2% el último año en la provincia, al tiempo que marcó los principales cambios de consumo en las compras y alimentación a raíz de la crisis económica.

En diálogo con Cadena 3, el titular del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, señaló que ya pasó la etapa de los cambios de consumo de primeras a segundas y terceras marcas, y también la fase donde "se cambió la alimentación; es decir, se resignaron proteínas y consumieron mucho más carbohidratos, puntualmente se resignó comer carne vacuna, de pollo, de cerdo, y se comió mucho más arroz, fideos, papas, etc.".

En ese marco, según indicó Romero, ahora se agudizó esta segunda etapa: "Ya tenemos el recorte de ingesta, es decir, de lo recomendado, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena".

"Hoy tenemos familias que no cenan, empiezan los mayores por no cenar o no almorzar para que sus hijos puedan hacerlo, pero lo cierto es que ya no le alcanza a todas las familias para cenar", agregó.

Sobre ello, lamentó que "haya niños que no almuerzan o que quizás tomen una merienda extendida para que el estómago aguante y no cenar".

Por último, advirtió que "en función de la alta inflación, la pérdida del poder adquisitivo y los recursos, el nuevo fenómeno al que asistimos los argentinos hoy, es que trabajadores en blanco están bajo la línea de pobreza y a veces bajo la línea de indigencia".

