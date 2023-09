Según Prat Gay, el valor del peso se recupera con un Banco Central independiente

El ex ministro de Economía de la Nación durante la primera parte del gobierno de Mauricio Macri, el economista radical Alfonso Prat Gay, dijo este lunes que es necesario un Banco Central (BCRA) independiente para recuperar el valor del peso.

De visita en Córdoba, donde dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Pray Gay recomendó, como primera medida para comenzar a restablecer la confianza, modificar la carta orgánica de la autoridad monetaria del país.

“Es el documento que rige su funcionamiento y la relación con el gobierno de turno. Hoy es una ley que aprobó Cristina Kirchner en 2012, que básicamente toma por asalto al BCRA. Cada vez que ella estuvo en el poder, se lo llevaron puesto. En lo que va de esta gestión, le sacaron más de 60 mil millones de dólares”, expresó.

El problema no es el BCRA, sino que hay políticos kirchneristas que, cada tanto, le sacan 60 mil millones de dólares. Es su caja.









Consultado sobre el proceso electoral que vive el país, Prat Gay, que apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), consideró que ese espacio político, que lleva como postulante a Patricia Bullrich, es “el único cambio viable”.

“Hay tres opciones a considerar en esta elección, sin perjuicio de Juan Schiaretti, que ha hecho una muy buena gestión en su provincia, pero que difícilmente pueda entrar a un balotaje. Massa representa la continuidad y lo ha demostrado en este último tiempo rifando cuanto recurso público hay a disposición, incluso hasta en contra de lo que ellos definen como ‘justicia social’: le bajan 350 mil pesos por mes de Ganancias a los más ricos y a los más pobres apenas les dan la devolución del IVA por 18 mil pesos. Eso no es justicia social. Es la continuidad de este esquema que nos lleva inexorablemente a la hiperinflación”, señaló el ex presidente del BCRA (diciembre de 2002-septiembre de 2004).

Milei es la ficción del cambio, porque las cosas que promete él mismo sabe que no las puede llevar a la práctica. Por eso las viene cambiando.

“La gente lo votó, porque está cansada y cree que Milei tiene la solución. Tiene la ventaja de la novedad. Estuvo dos años hablando de dolarización y ahora dice que nunca lo hizo”, añadió.

“Patricia Bullrich tiene un respaldo en el Congreso que no podría tener Milei; el apoyo de, si Dios quiere, 10 gobernadores y está en una posición mucho más ventajosa que la tuvo Macri en 2015. Sabemos que el votante quiere ganar, pero también hay muchos que no fueron. Tenemos que convencer a los que no fueron a votar de que el único cambio viable es el de JxC”, continuó.

En ese contexto, Prat Gay acusó al actual ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de “echarle nafta al fuego de la inflación, en vez de agua”.

“Esto se cambia con un gobierno nuevo, que tenga el apoyo en el Congreso para ir adelante con la reforma de la carta orgánica del BCRA, para que los directores del mismo sean independientes, nunca hayan ejercido un cargo electivo y estén penalizados si no cumplen con bajar la inflación y se vayan a su casa”, propuso.

“Pero no alcanzará sólo con estabilizar la economía y bajar la inflación. Además, hay que darle un empuje muy fuerte a toda la matriz productiva del país para que, al mismo tiempo, volvamos a crecer”, agregó.

No hay margen para un programa de estabilización clásico como el que pide el FMI.

“Cuidado con la propuesta de la motosierra, porque en el medio hay millones de argentinos cuyo trabajo e ingresos pueden perderse y la situación social no admite ninguno de esos experimentos”, completó.

Al ser interrogado acerca de si ve al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en un eventual gobierno de JxC, respondió: “Creo que ‘El Gringo’ comparte nuestros valores republicanos, como otros peronistas. Yo acompañé a Horacio Rodríguez Larreta y él tenía esa idea. Pero los tiempos son lo que son. Está bien que ahora Schiaretti compita para la presidencia”.

Después de la primera vuelta, empieza otro partido. Más que las consignas sexis de impacto mediático, empezará a jugar la racionalidad de las propuestas y la gobernabilidad.

“Yo no creo que Argentina quiera dar un salto al vacío. Entiendo la frustración, pero no creo que la salida esté en simplemente tirarse al precipicio”, concluyó.

Informe de Gonzalo Carrasquera.