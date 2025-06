"Estamos lejos de ser Dios": así fue la milagrosa cirugía fetal en el Garrahan

- Quiero preguntarte por los protagonistas de esta situación: a una mamá le detectan en el embarazo que el feto tiene espina bífida. ¿Cómo es la técnica, cómo se opera?

Acá participaron muchos profesionales. Están los anestesiólogos que anestesian a la mamá. Luego entran los obstetras que abren el abdomen de la mamá y los músculos, y exponen el útero, que se ve como un globo que sale por fuera de la panza; sobre ese globo se hace una incisión en un lugar particular, y esa incisión tiene que coincidir con el defecto del feto, con el mielomeningocele. Ahí está el arte de la movilización interna del feto para que coincida la espaldita, la parte del defecto, con la incisión.

- ¿Estamos hablando casi de una cesárea anticipada a lo que será la próxima cesárea para que nazca ese niño?

No es una cesárea sino que se hace la apertura solamente. El feto se mueve desde adentro y desde las paredes del globo se lo va ubicando, que se puede hacer porque hay un ecografista en la sala que está mirando la posición del feto. Así, lo vamos viendo y se hace con las manos desde afuera, no se meten las manos dentro del útero.

- ¿Era un feto de 27 semanas, no?

Exactamente. Sí.

- ¿Lo mueven a este feto para que quede expuesta la espaldita por donde van a hacer la incisión en el feto para modificar ese canal que deben suturar; es así, doctora?

Es así, lo dijiste muy bien.

- ¿Es cierto que los cirujanos, cuando están en este límite, entre la vida y la muerte de una criatura, bromean o escuchan música?

En este caso no había música en el quirófano pero sí se mantienen conversaciones agradables, puede haber música también, cosas que relajen esos momentos de tanta tensión. Estábamos todos muy atentos a lo que sucedía, tanto dentro del quirófano como desde afuera, porque el quirófano permitía la visión.

Y los distintos equipos iban circulando. Es todo como un reloj, y cada pieza funciona en su momento. Requirió dos anestesias y fluyó mucho la comunicación entre los destinos profesionales y equipos.

- ¿Sos mamá?

Sí, soy mamá.

- ¿Te acostumbrás al milagro?

La cirugía no repara todo, es una mejora lo que hace. Uno se acostumbra a estas vivencias fuertes. Todos tienen mucha expectativa con lo que va a suceder, y también se pueden tener complicaciones, pero uno no se acostumbra a todo y no lo hace rutinariamente. Siempre tiene algún condimento que hace que cada escenario sea diferente. Quien diga que lo hace como una rutina, desconfiá.

Pero estamos muy lejos de ser Dios.

La gran mayoría de los bebés que nacen con mielomeningocele tienen la cirugía post quirúrgica, que se suele hacer en las primeras 48 horas o a las 72, donde se hace la reparación del mielomeningocele. Algunos de esos chicos caminarán, otros necesitarán ortesis para ayudarse a caminar y otros no podrán caminar; todo esto tiene que ver con la extensión de la lesión y su ubicación. De este modo, algunos de los bebés se pueden beneficiar con esta cirugía, pero no todos.

Acá lo importante es que todos los niños, con o sin cobertura, pueden tener acceso a este procedimiento en nuestro hospital.

- Es muy emocionante todo lo que contás, sobre todo la posibilidad y el futuro que se abre para tantas embarazadas. Te quiero preguntar por esa mamá, ¿cómo fue el momento antes de la cirugía y cómo fue el despertar?

La mamá llegó del interior de la Provincia de Buenos Aires. Es muy tranquila y eso nos tranquilizó a nosotros. Es muy generosa, se dejó acompañar y eso para nosotros fue muy importante. Ella tenía un montón de expectativas, como nosotros también. La acompañamos hasta el quirófano y en la cirugía salió todo muy bien. Terminó la cirugía y al ratito ya estaba despierta.

Pasó los tres días después de la cirugía acompañada de su marido, por nosotros, y de una terapista de adultos, especializada en Obstetricia Crítica para esos primeros días post intervención.

- ¿Cómo deciden quién da la buena noticia luego de la cirugía, se sortea?

No, no se sortea nada. Salieron los cirujanos y el neurocirujano que la operaron y le dijeron que todo había salido bien y que había que esperar.

Fue una cirugía que duró más de 4 horas. Y ella tuvo un muy lindo despertar.

- ¿Dónde te formaste como médica?

Mi primera residencia la hice en el Hospital Diego Paroissien, después me vine al Garrahan y me quedé acá. Después hice un año de formación en Neonatología en Estados Unidos, en Long Island, después volví al Garrahan y después de estar un par de años como becaria, ingresé a la planta del hospital y desde ahí recorrí todos los estamentos hasta hoy, que soy la jefa del servicio.

- ¿Es muy disparatado decir que la beba nació dos veces?

No es disparatado pero nosotros estuvimos contentos que la primera vez no nació, porque podría haberse desencadenado el parto. Queríamos que no nazca la primera vez.

- Cuando llegas a tu casa, ¿sos una mamá cualquiera?

Sí, por supuesto. Mis hijos no viven conmigo porque ya son grandes.

La cesárea fue el domingo 15 de junio a la madrugada porque rompió bolsa como a las 11 de la noche. y teníamos que hacer la cesárea fuera de horario.

Me llamaron a la una de la mañana y me dijeron si lo hacíamos en el hospital y les dije que si juntábamos el mismo equipo que íbamos a hacer la cesárea el martes, sí. Así que a la una de la mañana empecé a llamar a todos los jefes y fuimos. Y a las 3.35 de la madrugada nació Samira, en el día del padre. Así que salí del hospital a las 6 y me fui a preparar el almuerzo porque venía toda mi familia a almorzar.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".