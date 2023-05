Denuncian colapso y precarización laboral en hospital pediátrico de La Matanza

Miguel Clariá

El Hospital del Niño de San Justo, una localidad ubicada en el partido bonaerense de La Matanza, atraviesa una profunda crisis a raíz de la renuncia de varios médicos, enfermeros y personal de mantenimiento. Se trata del único centro de salud pediátrico de la zona oeste del conurbano, donde asisten cientos de niños de múltiples localidades.

"Tiempo de demora, seis a ocho horas" y "emergencias tienen prioridad", son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en la ventanilla del nosocomio.

Profesionales de salud de la institución advirtieron por la falta de médicos y las consecuencias que provoca la reducida cantidad de personal.

Foto gentileza: el1digital.com.ar

Sandra Berta (MP. 335.920) es pediatra especialista en medicina interna. En diálogo con Cadena 3, denunció el colapso del hospital, falta de personal y sueldos bajísimos. "Es una problemática que venimos denunciando hace cinco años mediante distintas estrategias".

Explicó que tienen pacientes de Morón, Merlo, Castelar, Ituzaingó, Cañuelas y Ezeiza. "La demanda es de 200 mil niños al año y hace más de cinco años que hay un plan de vaciamiento en el hospital por las paupérrimas condiciones laborales y salariales que sufrimos todos los trabajadores".

El centro de salud depende de secretaria de salud de La Matanza. Sandra dijo que la problemática no solo afecta a pediatras, sino a todo el personal del hospital. "La gente de mantenimiento cobra $40.000 por mes. Yo hace 16 años que trabajo y cobro $1.100 la hora. Mis compañeras cobran $60.000 por mes y trabajan 14 horas por día", detalló.

Foto gentileza: el1digital.com.ar

Y añadió: "Esto que hago no es un castigo porque yo lo elijo. Estudié, me formé y tuve la posibilidad de trabajar en otros lados. Volví activamente al hospital porque no tengo a dónde ir. Todos tenemos un sentido de pertenencia al hospital".

Sostuvo que el hospital debería tener siete médicos por día en guardia y hay apenas dos. "Para atender 250 pacientes, se te destroza la cabeza. Volvemos a nuestra casa y no servimos para nada. Lo que estamos pidiendo al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, es que ponga la plata donde tiene que estar para que la guardia tenga los médicos que tiene que tener", dijo Sandra a Cadena 3.

En estas últimas semanas vi a compañeras y amigas irse del hospital llorando porque la plata no alcanza y se van a otro lugar para poder vivir dignamente

Aseguró que el problema de la falta de empleados y los bajos sueldos se extiende también a otros hospitales, como el Garrahan. "También está al borde su capacidad, lo mismo ocurre con el centro de salud de Morón. Tenemos jornadas laborales de 90 horas por semana. Elijo mi vocación hoy y todos los días, pero uno se va desgastando. No quiero llegar al punto de no querer trabajar más porque mi salud esté en riesgo".

A pesar de los múltiples problemas, Sandra mantiene la esperanza para que las cosas cambien. "Junto a mis compañeros esperamos que esto cambie, que Espinoza recapacite y ponga la plata donde tiene que estar. Hace años que estamos luchando, tenemos esperanza. Confío en la construcción comunitaria y por eso trabajo en este hospital".

"Esperemos que el intendente dé respuestas antes de las elecciones, las respuestas las necesitamos hoy", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.