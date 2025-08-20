Lodico, tras la derrota ante Unión: "Los goles rápidos nos descolocaron"

FOTO: Lodico celebra un gol con la camiseta de la "Gloria".

Instituto sufrió una dura derrota en la última fecha del Torneo Clausura al perder 4-0 ante Unión de Santa Fe en el Monumental de Alta Córdoba.

A los 32 minutos del primer tiempo, el equipo de Daniel Oldrá ya había recibido cuatro goles.

Ante esto, el mediocampista Gastón Lodico habló con Cadena 3 y se refirió al partido: "A uno le duele cuando pierde, y más si es por goleada".

Además, coincidió con su entrenador quien declaró que había sufrido "vergüenza deportiva" por la derrota.

"Para conseguir resultados, depende un poco de todo, de defender bien nuestro arco y de ser eficaces cuando le llegamos al rival", agregó.

El jugador también mencionó que la actitud de Unión no lo sorprendió: "Los goles rápidos nos descolocaron. La derrota es un poco de todo: distracciones nuestras y virtud de ellos", detalló.

Lodico destacó la dificultad de mantener la regularidad en el fútbol argentino, donde los equipos ganan partidos difíciles y pierden ante rivales accesibles. "Hay que enfocarse en el próximo partido", enfatizó.

Respecto a la autocrítica del grupo, mencionó que son conscientes de que no deben permitir goles fáciles y que tendrán que trabajar en la eficacia al definir. "Hay que ser autocríticos y reponerse rápido", señaló.

De cara a lo que viene, Lodico expresó que el equipo dará lo mejor para seguir sumando y mantener a Instituto en lo más alto. "No hay que volverse locos, hay que reponerse rápido cuando uno pierde", concluyó.

Entrevista de La Cadena del Gol.