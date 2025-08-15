En vivo

Instituto vs. Unión

Instituto vs. Unión

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

La última muerte de Nora

Deportes

Instituto y una noche para el olvido: cayó 4-0 ante Unión en Alta Córdoba

"El Tatengue" se impuso con tantos de Pittón (por duplicado), Estigarribia y Martínez, todos ellos convertidos en el primer tiempo. En "La Gloria" fue expulsado Alarcón. Silbidos y enojo en los hinchas.

15/08/2025 | 20:54

FOTO: Unión le gana de entrada a Instituto en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto tuvo una noche para el olvido en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cayó 4 a 0 ante Unión de Santa Fe, en un encuentro que mostró a un equipo visitante efectivo y a un local desbordado desde el inicio.

El conjunto santafesino pegó temprano y con fuerza: a los 7 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador con un remate desde fuera del área. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tres minutos más tarde, Marcelo Estigarribia amplió tras una rápida jugada ofensiva. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los 17, un error en la salida del arquero Roffo dejó el balón servido para que Mauricio Martínez pusiera el 3-0. Y a los 33, Pittón volvió a marcar tras un nuevo fallo defensivo del local, este caso Requena.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, Instituto quedó con 5 puntos en 5 partidos, mientras que Unión suma 8 unidades en la Zona A y se prende en la pelea.

Seguí la transmisión en vivo:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/


/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Instituto y Unión.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el viernes 15 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Qué hora es el partido?
El encuentro comenzará a las 19 horas de Argentina.

¿Qué canales transmitirán el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium y otros medios digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

