Instituto y una noche para el olvido: cayó 4-0 ante Unión en Alta Córdoba

FOTO: Unión le gana de entrada a Instituto en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto tuvo una noche para el olvido en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cayó 4 a 0 ante Unión de Santa Fe, en un encuentro que mostró a un equipo visitante efectivo y a un local desbordado desde el inicio.

El conjunto santafesino pegó temprano y con fuerza: a los 7 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador con un remate desde fuera del área.

CONTRA LETAL: Unión manejó la pelota a la perfección y Estigarribia puso el 2-0 vs. Instituto en el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/0Hxa4n5HE5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Tres minutos más tarde, Marcelo Estigarribia amplió tras una rápida jugada ofensiva.

¡¡¡RÁFAGA TATE!!! Caramelito Martínez aprovechó las dudas de Instituto en el área y marcó el ¡¡3-0!! de Unión en 17 minutos de juego por el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/kvo0Z120yE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

A los 17, un error en la salida del arquero Roffo dejó el balón servido para que Mauricio Martínez pusiera el 3-0. Y a los 33, Pittón volvió a marcar tras un nuevo fallo defensivo del local, este caso Requena.

¡¡¡MAURO PITTÓN MARCÓ SU DOBLETE Y EL 4-0 DE UNIÓN VS. INSTITUTO EN MEDIA HORA DE JUEGO POR EL #TORNEOCLAUSURA!!! #ESPN pic.twitter.com/H8IGGtJOlt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Con este resultado, Instituto quedó con 5 puntos en 5 partidos, mientras que Unión suma 8 unidades en la Zona A y se prende en la pelea.

