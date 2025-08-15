Instituto y una noche para el olvido: cayó 4-0 ante Unión en Alta Córdoba
"El Tatengue" se impuso con tantos de Pittón (por duplicado), Estigarribia y Martínez, todos ellos convertidos en el primer tiempo. En "La Gloria" fue expulsado Alarcón. Silbidos y enojo en los hinchas.
15/08/2025 | 20:54Redacción Cadena 3
FOTO: Unión le gana de entrada a Instituto en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres)
Instituto tuvo una noche para el olvido en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cayó 4 a 0 ante Unión de Santa Fe, en un encuentro que mostró a un equipo visitante efectivo y a un local desbordado desde el inicio.
El conjunto santafesino pegó temprano y con fuerza: a los 7 minutos, Mauro Pittón abrió el marcador con un remate desde fuera del área.
CONTRA LETAL: Unión manejó la pelota a la perfección y Estigarribia puso el 2-0 vs. Instituto en el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/0Hxa4n5HE5— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025
Tres minutos más tarde, Marcelo Estigarribia amplió tras una rápida jugada ofensiva.
¡¡¡RÁFAGA TATE!!! Caramelito Martínez aprovechó las dudas de Instituto en el área y marcó el ¡¡3-0!! de Unión en 17 minutos de juego por el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/kvo0Z120yE— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025
A los 17, un error en la salida del arquero Roffo dejó el balón servido para que Mauricio Martínez pusiera el 3-0. Y a los 33, Pittón volvió a marcar tras un nuevo fallo defensivo del local, este caso Requena.
¡¡¡MAURO PITTÓN MARCÓ SU DOBLETE Y EL 4-0 DE UNIÓN VS. INSTITUTO EN MEDIA HORA DE JUEGO POR EL #TORNEOCLAUSURA!!! #ESPN pic.twitter.com/H8IGGtJOlt— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025
Con este resultado, Instituto quedó con 5 puntos en 5 partidos, mientras que Unión suma 8 unidades en la Zona A y se prende en la pelea.
Seguí la transmisión en vivo:
