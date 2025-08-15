En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Tiro (S) vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Julián Vignolo, sobre su pase al Toulouse: "Todavía no caigo"

El futbolista de "La Academia cordobesa" fue vendido a Europa, después de más de 35 años sin transferencias directas desde el club cordobés al viejo continente. El jugador habló con Cadena 3.

15/08/2025 | 20:47Redacción Cadena 3

FOTO: Julián Vignolo, la joyita de Racing. (Foto:@jmsponton)

  1.

    Audio. Julián Vignolo se traslada al fútbol francés tras 35 años sin fichajes directos

    La Cadena del Gol

    Episodios

El jugador de Racing de Córdoba, Julián Vignolo, confirmó su tan esperado pase al fútbol francés, rompiendo una racha de más de 35 años sin transferencias directas desde "La Academia cordobesa" a Europa.

En una entrevista con Cadena 3, expresó su emoción: "Estoy contento y ansioso porque venía esperando esto hace mucho y por ahí me tocó vivir cosas duras y ahora que se ve, es mucha tranquilidad para mí y mi familia".

El delantero explicó que recibió la confirmación de su transferencia hoy al mediodía: "Todavía como que no caigo, estoy ahí contento igual, pero estoy asimilando un poco lo que me va a tocar vivir en estos días".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su representante se comunicó con varios dirigentes del club francés, quienes le mostraron videos sobre su funcionamiento y estilo de juego, lo que le generó confianza: "Me hicieron sentir súper cómodo, por eso tomé la decisión de ir ahí", aseguró.

El jugador también relató cómo se sorprendió al enterarse de la noticia justo después de un entrenamiento, donde se encontraba en gran forma: "De la nada me llega la noticia y me puse a hablar con "La Tota" Medina, técnico de Racing y se reía, porque me decía que le hice gastar un entrenamiento, todo en broma".

Su familia reaccionó con alegría ante la noticia, y Julian planea una despedida especial antes de partir hacia su nueva vida en Francia. "Estaban muy contentos por mí. Terminé organizando un asadito".

Con un itinerario que incluye escalas en Madrid, Julián Vignolo se prepara para una nueva etapa en su carrera, mientras su familia planea unirse a él en una semana. "Se entendía que podía ser Italia, pero ahora va a ser Francia", concluyó.

Entrevista de La Cadena del Gol.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho