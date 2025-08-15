Julián Vignolo, sobre su pase al Toulouse: "Todavía no caigo"

El jugador de Racing de Córdoba, Julián Vignolo, confirmó su tan esperado pase al fútbol francés, rompiendo una racha de más de 35 años sin transferencias directas desde "La Academia cordobesa" a Europa.

En una entrevista con Cadena 3, expresó su emoción: "Estoy contento y ansioso porque venía esperando esto hace mucho y por ahí me tocó vivir cosas duras y ahora que se ve, es mucha tranquilidad para mí y mi familia".

El delantero explicó que recibió la confirmación de su transferencia hoy al mediodía: "Todavía como que no caigo, estoy ahí contento igual, pero estoy asimilando un poco lo que me va a tocar vivir en estos días".

Su representante se comunicó con varios dirigentes del club francés, quienes le mostraron videos sobre su funcionamiento y estilo de juego, lo que le generó confianza: "Me hicieron sentir súper cómodo, por eso tomé la decisión de ir ahí", aseguró.

El jugador también relató cómo se sorprendió al enterarse de la noticia justo después de un entrenamiento, donde se encontraba en gran forma: "De la nada me llega la noticia y me puse a hablar con "La Tota" Medina, técnico de Racing y se reía, porque me decía que le hice gastar un entrenamiento, todo en broma".

Su familia reaccionó con alegría ante la noticia, y Julian planea una despedida especial antes de partir hacia su nueva vida en Francia. "Estaban muy contentos por mí. Terminé organizando un asadito".

Con un itinerario que incluye escalas en Madrid, Julián Vignolo se prepara para una nueva etapa en su carrera, mientras su familia planea unirse a él en una semana. "Se entendía que podía ser Italia, pero ahora va a ser Francia", concluyó.

Entrevista de La Cadena del Gol.