Con Armani gigante, River venció a Unión por penales y avanzó a cuartos de final
Fue 4-3 en Mendoza. El partido había finalizado sin goles. El arquero “millonario” atajó dos disparos en la definición desde los 12 pasos. Montiel anotó el tanto decisivo. El equipo de Gallardo se cruzará con Racing.
28/08/2025 | 23:25Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Armani tuvo otra noche soñada y le dio la clasificación al "Millo".
River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado este jueves a la noche en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El arquero del "Millonario", Franco Armani, atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al equipo de Marcelo Gallardo a la siguiente instancia del campeonato, en la que se cruzará con Racing.
Resumen del partido
Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.
En tanto, para los dirigidos por Leonardo Madelón anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.
Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.
Transmisión de Cadena 3
