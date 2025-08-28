Con Armani gigante, River venció a Unión por penales y avanzó a cuartos de final

FOTO: Franco Armani tuvo otra noche soñada y le dio la clasificación al "Millo".

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado este jueves a la noche en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El arquero del "Millonario", Franco Armani, atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al equipo de Marcelo Gallardo a la siguiente instancia del campeonato, en la que se cruzará con Racing.

Resumen del partido

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.

En tanto, para los dirigidos por Leonardo Madelón anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.

Transmisión de Cadena 3

