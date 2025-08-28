En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Con Armani gigante, River venció a Unión por penales y avanzó a cuartos de final

Fue 4-3 en Mendoza. El partido había finalizado sin goles. El arquero “millonario” atajó dos disparos en la definición desde los 12 pasos. Montiel anotó el tanto decisivo. El equipo de Gallardo se cruzará con Racing. 

28/08/2025 | 23:25Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Armani tuvo otra noche soñada y le dio la clasificación al "Millo".

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado este jueves a la noche en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El arquero del "Millonario", Franco Armani, atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al equipo de Marcelo Gallardo a la siguiente instancia del campeonato, en la que se cruzará con Racing

Resumen del partido

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.

En tanto, para los dirigidos por Leonardo Madelón anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan en el partido? Unión y River se enfrentan en el marco de la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega el encuentro? El partido se jugará el jueves 28 de agosto de 2025 a las 21.15 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El encuentro se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Quién es el director técnico de River? Marcelo Gallardo es el DT de River.

¿Cómo se puede ver el partido? Se podrá seguir en TyC Sports, Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho