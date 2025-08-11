Sanatorio Argentino: 65 años de salud y modernización en San Francisco

En pleno corazón de la pampa gringa cordobesa, en la ciudad de San Francisco, el Sanatorio Argentino celebra sus 65 años de trayectoria con un ambicioso plan de modernización y expansión. Referente de la salud privada en el este cordobés y oeste santafesino, el centro de salud apuesta a seguir creciendo con un nuevo edificio de consultorios que será inaugurado en febrero próximo.

El doctor Federico Casermeiro, director del sanatorio y representante de la segunda generación familiar, dialogó con La Argentina Posible en Cadena 3, destacando que el evento por el aniversario, a celebrarse este miércoles 13 de agosto, contará con invitados nacionales e internacionales y marcará una “refundación” del sanatorio.

Crecimiento en tiempos difíciles

Mientras en los últimos 25 años la cantidad de centros privados de salud en Córdoba cayó de 400 a solo 80, el Sanatorio Argentino sigue apostando a su desarrollo con nuevas inversiones que suman más de 1.200 metros cuadrados en sus tres niveles de consultorios. “Para una ciudad como San Francisco inaugurar un edificio de esta magnitud en salud es algo fuerte y significativo”, afirma Casermeiro.

Federico Casermeiro, director del Sanatorio Argentino de San Francisco, Córdoba

En lugar de lamentarse por las difíciles “reglas de juego” que cambian constantemente, el equipo del sanatorio apuesta a profesionalizarse, capacitarse y diferenciarse para captar la población local y de zonas aledañas, brindando una atención al nivel de grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario o Buenos Aires.

Un motor de salud y desarrollo local

El doctor Casermeiro valora el apoyo del municipio, encabezado por el intendente Damián Bernarte, y espera que la celebración sirva para mostrar no solo el sanatorio sino también a San Francisco como “un motor pujante de la economía del centro del país”.

“Vendrán médicos, empresarios e industriales de distintas ramas para conocer esta realidad, para compartir y fortalecer lazos con la ciudad que nos vio crecer”, destacó.

Un equipo que hace la diferencia

Con 70 colaboradores y un total aproximado de 150 personas entre profesionales de la salud y personal administrativo que diariamente trabajan en el sanatorio, la institución mantiene un ambiente familiar y profesional, comprometido con la calidad del servicio.

“Los profesionales de la salud son autónomos, pero juntos formamos un equipo que trabaja todos los días con pasión para que la comunidad tenga acceso a una atención sanitaria de excelencia”, explica Casermeiro.

Con un balance de 65 años, un presente pujante y un proyecto que mira hacia adelante, el Sanatorio Argentino de San Francisco buscar afirmarse como un faro de salud, trabajo y esperanza en una región que lucha por crecer pese a los desafíos.

Entrevista de Fernando Genesir