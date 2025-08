Las Melenas Blancas: el equipo argentino de básquet que compite a los 80 años

Existe un grupo de deportistas que rompe moldes y demuestra que la pasión y la vitalidad no tienen edad. Se llaman Las Melenas Blancas, un equipo de básquet integrado por jugadores de más de 80 años que viajó a Suiza para disputar el Campeonato Mundial de Maxi Baloncesto y volvió con una medalla y una gran lección de vida.

“Es un honor, una alegría enorme. Con 80 años ganando una medalla en un mundial donde hubo 11 equipos de nuestra categoría fue una felicidad inmensa”, contó a Cadena 3 Ricardo Kohan, uno de los integrantes del plantel. “Cuando caminábamos por las calles y decíamos que jugábamos en la categoría +80, la gente nos decía que no sabía si iba a llegar a jugar a esa edad. Fue muy emocionante”, afirmó.

Los jugadores provienen de distintas provincias –Córdoba, Río Negro, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires– y se organizan como una verdadera selección nacional. “No es fácil reunirnos, nos encontramos seis u ocho meses antes del torneo y vamos rotando por distintas ciudades para entrenar”, explicó Kohan. Sin apoyo de federaciones, cada integrante cubre sus propios gastos de viaje, estadía y camisetas.

La clave para llegar en forma a esta edad, dicen, es no dejar de moverse. “Tenemos que mover nuestro cuerpo. No importa cómo, pero no dejar que los músculos se atrofien. Yo tengo una hernia de disco, a veces me cuesta caminar, pero si camino dos cuadras se me va el dolor y después juego sin problemas. No dejemos que el dolor nos venza”, relató el pediatra.

El equipo cuenta con la asistencia de María Teresa Zalasar, especialista en biomecánica del movimiento. “Nos inculcó la idea de resolver el dolor con movimiento y no con pasividad. Nos ayudó mucho a recuperarnos de lesiones durante el torneo”, detalló Kohan.

Lejos de conformarse con la experiencia suiza, Las Melenas Blancas ya planifican nuevos desafíos: un amistoso el próximo mes, el Panamericano en Salvador (Brasil) y el Mundial en Fortaleza en dos años.

Antes de despedirse, Kohan quiso destacar a sus compañeros: “Gerardo Madero, Alejandro ‘Puma’ Pirota, Jorge Minuto, Eduardo Attis, Horacio Franeveo, Eduardo Bava, Mario Salas, Domingo Chicharielo, Miguel Ángel Gangui, nuestro entrenador López Raggi y el apoyo de Teresa Zalasar y Teresa Franeveo. Todos somos parte de este sueño que demuestra que se puede seguir compitiendo y disfrutando del deporte a cualquier edad”.

En La Argentina Posible, una vez más quedó claro que la verdadera juventud está en las ganas de seguir jugando, de mantenerse vivo y de no rendirse ante los años.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir