La hora del agua: hábitos, cuidados y salud en la infancia

El agua es un recurso vital, tanto en su cuidado como en su consumo, especialmente en niños y adolescentes.

“El agua es nuestra fuente de vida. Cumple funciones esenciales como mantener la temperatura corporal, lubricar articulaciones y órganos internos, facilitar la digestión y eliminar desechos”, explicó en Cadena 3, el doctor Enrique Orschanski, citando recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero, más allá de lo biológico el foco también está en la relación entre la gestión del agua y la salud de la población. Según datos de la Ciudad de Buenos Aires, el consumo per cápita en Argentina supera los 500 litros diarios por persona, muy por encima de los 50 litros recomendados por la OMS para cubrir las necesidades básicas.

En Argentina, el 71% del agua se destina a la agricultura y un 9% a la ganadería, mientras que el consumo residencial no supera el 13%. Además, se pierden grandes volúmenes en la distribución debido a canalizaciones antiguas y la falta de cloacas.

El programa también abordó los hábitos de hidratación en la infancia y adolescencia. Según un informe de Unicef, a mayor consumo de agua se mejora la concentración y el rendimiento escolar, pero 9 de cada 10 adolescentes en la región exceden el consumo de bebidas azucaradas. “Un nivel de deshidratación del 2% ya impacta en la capacidad cognitiva de una persona”, advirtió Orschanski.

El médico relató una experiencia concreta en Córdoba: “En un jardín de infantes instauramos ‘La hora del agua’, dos pausas diarias para que los chicos bebieran agua. El cambio fue fenomenal: en dos meses disminuyó la agresividad y mejoró el humor de los alumnos. Hoy más de 150 jardines en la provincia adoptaron esta práctica”.

La conclusión fue clara: mientras en muchos rincones del planeta millones de personas padecen la falta de agua, en países como Argentina aún se desperdician miles de litros a diario. Los niños y adolescentes beben poca agua, mientras se malgasta demasiada.