La historia del joven wichí que quiere ser docente para transformar su comunidad

En La Argentina Posible se celebran las historias que inspiran, que desafían las estadísticas y que demuestran que los sueños, con apoyo, esfuerzo y convicción, pueden llegar lejos. Eceba Díaz es una de esas historias. Tiene 17 años, es wichí y creció en El Potrillo, una comunidad del oeste formoseño, donde acceder a estudios superiores parecía un lujo inalcanzable.

Pero a los 14 años descubrió que su vocación era la docencia. “Siempre lo sentí por dentro”, contó en diálogo con Cadena 3. Frente a la falta de opciones académicas en su localidad, sus profesores vieron en él un potencial que no podía quedar ahí. Fue su docente de Filosofía quien lo animó a postularse a una beca de la Fundación Sí. Y quedó seleccionado entre más de 3.000 jóvenes de todo el país.

“Todavía no entiendo cómo llegué tan lejos”, dijo Eceba. “Era la primera vez que salía de mi comunidad, sentí miedo. Pero mi profesora me llamó, me dio consejos, me dijo que demostrara que sí podía, que nadie es menos que otro”, describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hoy estudia Lengua y Literatura en el Instituto Superior N°8 de Santiago del Estero. Y no sólo avanza con buenas calificaciones, sino que ya fue invitado a dar talleres, participar en antologías y tomar cursos de escritura. Pero su objetivo sigue intacto: volver a su comunidad y volcar todo lo aprendido.

“Necesitamos más personas que impulsen a los jóvenes. A veces uno se resigna al terminar la secundaria, pero no es el final. La educación nos empodera, nos hace autónomos. Si somos muchos los que volvemos con ganas de mejorar, la comunidad entera se transforma”, reflexionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el cierre, Eceba dejó unas palabras en lengua wichí que traducidas, transmiten el sentido profundo de su camino: “Estoy feliz de sentirme incluido. A veces todo parece imposible, pero pensar en las personas que creyeron en mí me impulsa a seguir hasta terminar lo que empecé”.

Entrevista de Fernando Genesir