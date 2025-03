El bullying en la era pospandemia: una lucha por la empatía y el respeto

El bullying, un fenómeno que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo, sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan las sociedades modernas. A pesar de los avances en la concientización y las leyes que intentan erradicarlo, el acoso escolar persiste con una creciente incidencia, particularmente en la era pospandemia.

Según datos recientes, uno de cada tres estudiantes en situación escolar es víctima de acoso, y Argentina ocupa el quinto lugar a nivel mundial en casos de bullying y ciberbullying, una cifra alarmante que continúa en ascenso.

El cantante español Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui, tiene parálisis cerebral y es un claro ejemplo de superación y lucha contra las adversidades. A través de su música y su visibilidad como actor, ha demostrado que las discapacidades no definen a una persona. Su campaña “Se buscan valientes”, dirigida a niños y adolescentes, busca incentivar el respeto y la empatía, invitando a los jóvenes a ser valientes frente al acoso y a defender a quienes son víctimas de él. “No permitas lo que viste ayer. Sé valiente. No dejes que te hagan daño”, reitera en su mensaje, que subraya la importancia de actuar ante el sufrimiento de otros.

El bullying no solo afecta a la víctima directa, sino que involucra a muchos más actores. Los testigos, quienes presencian la situación y no intervienen, son también responsables en la medida en que perpetúan el acoso. Tanto el acosador como el acosado y los testigos son víctimas de un sistema social que no promueve la empatía ni la resolución pacífica de conflictos.

Uno de los puntos clave que se abordaron en el programa fue la importancia de reconocer el bullying como un problema serio, que no debe confundirse con bromas ocasionales o burlas momentáneas. “El bullying es constante, repetido y dirigido a la misma persona, con la intención de dañarla”, explicó el Dr. Enrique Orschanski. Los efectos del acoso escolar pueden ser devastadores y de largo plazo, afectando la autoestima de las víctimas y, en algunos casos, provocando trastornos psicológicos graves.

A su vez, se destacó la importancia de hablar sobre el bullying desde el seno familiar. Los niños deben sentir la libertad de expresar si están siendo acosados, ya sea en el colegio o a través de las redes sociales. “El primer paso es abrir el diálogo en casa”, sugirió el Dr. Orschanski, quien también abogó por reforzar la autoestima de los niños más vulnerables y, al mismo tiempo, trabajar con los acosadores para entender las causas subyacentes de su comportamiento.

Hernán Drago, el modelo y presentador argentino fue víctima de bullying y dejó un claro mensaje para los niños: “La vida depende de ustedes, chicos. No dejen que el bullying les arruine la vida”.

“Yo estuve ahí, y créanme. No bajen los brazos, sigan luchando por sus sueños”, indicó y para quienes hacen bullying agregó: “Nadie es más que nadie, por ninguna imagen que devuelva el espejo. Para que se aun chisto, nos tenemos que reír todos. A quienes hacen bullying y piensan que no están causando ningún daño, no es así. Yo intentaba mostrarme fuerte ante las burlas, pero el problema venía a la noche cuando tanta información caía sobre mi cabeza, mi cuerpo, mi alma y lloraba”, reveló.

Es fundamental que los adultos tomen conciencia y actúen a tiempo para evitar que los niños sufran en silencia.

En conclusión, el bullying no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de las fallas en la educación emocional y social de los niños. Solo a través de la colaboración entre familias, educadores y la sociedad en su conjunto, podremos construir un futuro libre de acoso para las próximas generaciones.

Entrevista de La Argentina Posible