La Argentina Posible Notas

De pintar azulejos en la calle a liderar cinco restaurantes en Bariloche

La historia de Néstor Torres, un artista y empresario cordobés en Bariloche, muestra cómo la perseverancia y el trabajo en familia pueden generar oportunidades en tiempos difíciles. Su legado inspira a muchos.

20/08/2025 | 14:18Redacción Cadena 3

FOTO: De pintar azulejos en la calle a liderar cinco restaurantes en Bariloche

  1.

    Audio. De pintar azulejos en la calle a liderar cinco restaurantes en Bariloche

    La Argentina Posible

    Episodios

La Patagonia no solo regala paisajes de ensueño, también guarda historias de esfuerzo y superación que inspiran. Una de ellas es la de Néstor Torres, cordobés de Río Tercero, que llegó a Bariloche hace 30 años con un puñado de pinceles y un oficio artesanal: pintaba azulejos en la calle Mitre, la principal de la ciudad.

“Seguramente me habrán visto en Córdoba, en la peatonal estaba uno de mis hermanos, en Carlos Paz otro. Somos cinco hermanos que pintamos, y yo caí acá hace 30 años”, recuerda Torres en diálogo con Cadena 3 en La Argentina Posible.

De esos inicios callejeros pasó a abrir un pequeño local de gastronomía. Con el tiempo, y mucho trabajo en familia, el emprendimiento se multiplicó. Hoy es dueño de cinco restaurantes –entre ellos Potenza, una parrilla especializada en cordero al asador; Trattoria Italiana; Cazuela; Botticelli– y de la fábrica de pastas Doña Pasta, que produce unas tres toneladas diarias para abastecer supermercados de Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

El crecimiento no fue fácil ni inmediato. “Esto no es de un día para el otro, son 20 años de trabajo. La clave es estar al frente, trabajar con los chicos todo el tiempo”, explica. Hoy la empresa familiar emplea a casi 200 personas, en su mayoría cordobeses que encontraron en Bariloche una oportunidad laboral.

Torres asegura que la receta de su éxito es simple: constancia y compromiso. “Hay que hacer las cosas bien, permanentemente. Yo creo que Argentina es una tierra de oportunidades. Es cuestión de trabajar y de creer que se puede”, afirma.

Los vaivenes económicos del país y las crisis tampoco lo detuvieron. La pandemia fue, admite, la más dura de todas. “En ese momento teníamos tres restaurantes, unos 40 o 50 empleados. Trabajamos todos juntos y logramos sobrepasar esa situación”, cuenta.

Hoy, convertido en referente de la gastronomía barilochense, Torres no olvida sus orígenes. “Empecé pintando azulejos en la calle y hoy tenemos todo esto. Es un orgullo y una alegría enorme compartirlo con mi familia”, dice.

Historias como la suya son las que La Argentina Posible busca rescatar: testimonios de quienes, con trabajo, creatividad y perseverancia, logran transformar la adversidad en un futuro mejor.

Entrevista de Fernando Genesir

