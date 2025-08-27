Bitrenes en Argentina: ventajas, riesgos y el desafío de la seguridad vial

La reciente habilitación para que los bitrenes circulen en gran parte del país reabre el debate sobre el futuro del transporte de cargas en la Argentina. Estos vehículos de doble articulación, capaces de trasladar hasta 75 toneladas en un solo viaje, prometen reducir costos logísticos y dar mayor competitividad a sectores como el agro o la industria. Sin embargo, especialistas advierten que el desafío no termina en la normativa: la clave estará en la seguridad vial y en la capacidad del Estado de articular controles efectivos.

Horacio Botta Bernaus, abogado y referente en seguridad vial, señaló en diálogo con La Argentina Posible que los bitrenes son una “buena noticia” para el país, aunque requieren planificación y capacitación. “En un país de grandes distancias, aportan una solución que baja los costos de transporte y hace más competitiva la producción. Pero como toda buena noticia, si no se gestiona bien puede volverse un problema”, advirtió.

Según el especialista, no existen reportes que indiquen un aumento en la siniestralidad por el uso de bitrenes en los corredores donde ya circulan. No obstante, la peligrosidad de manejar vehículos de semejante porte exige controles estrictos. “Estos equipos requieren choferes especialmente capacitados, un seguimiento más riguroso de las horas de conducción y descanso, y un mantenimiento diferenciado en sus partes esenciales”, explicó.

Botta Bernaus también subrayó la necesidad de resolver la coordinación entre jurisdicciones. “El ciudadano no quiere saber si una ruta la arregla la Nación o la provincia, lo que necesita es poder transitarla en condiciones seguras. El federalismo no puede ser una excusa para que cada nivel de gobierno le eche la culpa al otro”, remarcó.

Para el especialista, los bitrenes representan una oportunidad concreta para mejorar la logística nacional y reducir costos, pero la clave estará en cómo se implemente el sistema. “No se trata de precarizar, sino todo lo contrario: si se hace bien, es la posibilidad de un cambio importante”, concluyó.

Entrevista de Adrián Simioni