FOTO: Alejandro Vigil: “Todo se puede, el que dice que no, está mintiendo”

En Chachingo, Mendoza, hay una casa rodeada de viñedos que parece sacada de un cuento. Ese rincón mágico que combina vino, arte y literatura, fue creador por Alejandro Vigil, reconocido como uno de los 50 enólogos más prestigiosos del mundo. Desde Casa Vigil —proyecto que fundó con su esposa María—, este “Messi del vino” encarna como pocos la esencia de la Argentina posible.

“Todo empezó en la casa de mis abuelos, en San Juan. Trabajábamos la viña desde chicos. No había mucho para comer, pero no lo sabíamos. Ahí nació mi vínculo con el vino”, recuerda Vigil. Esa infancia entre parras, esfuerzo y familia fue la semilla de un camino que lo llevaría a dirigir la enología de Catena Zapata y a fundar su propio universo enológico y cultural.

Casa Vigil nació casi por casualidad, desde el quincho de su casa, cuando empezaron a recibir visitantes para que probaran sus vinos. “Un amigo se había quedado sin trabajo, le dije que hiciera unas entrañas para acompañar. Así arrancamos. Hoy somos 150 personas trabajando acá”, cuenta.

Lo que distingue a Alejandro Vigil no es sólo su talento para hacer vinos premiados como El Enemigo, sino su manera de vivir y compartir lo que ama. “El vino es parte de nuestra cultura, como la literatura, el pan en la mesa o la educación. Es identidad”, afirma con convicción.

Aunque la coyuntura económica y social en Argentina puede parecer un obstáculo, Vigil no se deja abatir. “Hay que estar por encima de la coyuntura. No escuches a nadie que te diga que no se puede. Te están mintiendo”, sentencia. Y agrega: “Todo se puede. Si vivís solo en función de un objetivo, te perdés de disfrutar”.

Además de exportar sus vinos a más de 40 países y liderar una de las experiencias enoturísticas más visitadas del país, Vigil impulsa la Chachingo Wine Fair, una feria de vinos que este año se realizará por segunda vez en Córdoba. “La idea es llevar la diversidad del vino argentino a cada rincón. Mostrar que esto es parte de lo que somos”, dice.

Padre de dos hijos, con María comparte no solo el proyecto familiar, sino una mirada clara sobre el futuro: “La Argentina me dio todo. Todo lo hice con educación pública. El viaje afuera puede inspirar, pero acá hay posibilidades reales”.

En un país que muchas veces oscila entre la incertidumbre y el potencial, historias como la de Alejandro Vigil confirman que hay otra Argentina. Una que fermenta lento, como el buen vino, pero que cuando encuentra su punto justo, emociona y trasciende.

Chachingo Wine Fair: el vino argentino recorre el país

Desde su primera edición en 2017, el Chachingo Wine Fair se convirtió en una de las ferias de vino más destacadas del país. La propuesta, impulsada por Alejandro Vigil y el equipo de Casa Vigil, nació con un objetivo claro: reunir a pequeños, medianos y grandes productores para acercar el vino argentino al consumidor directo, de manera cercana y federal.

“Queríamos que la gente conozca a quienes hacen el vino. Que el enólogo, el productor, el dueño de la bodega estén ahí, frente al que lo elige en una góndola”, explicó Vigil.

Este año, la feria ya recorrió siete provincias y llega a Córdoba el viernes 4 y sábado 5 de julio, en el Hotel Holiday Inn, con más de 40 bodegas de todo el país. Los tickets para la edición Córdoba tienen un costo de $34.000 y pueden adquirirse a través de Entrada Web.

¿El diferencial? No sólo se degustan etiquetas de alta gama, sino que se celebra la diversidad del vino argentino, desde los clásicos Malbec hasta cepas menos conocidas y producciones de distintas regiones emergentes.

Además, la experiencia se complementa con música en vivo, gastronomía y charlas con especialistas, convirtiendo al Chachingo en una verdadera fiesta del vino y la cultura.

“Mostrar lo que hacemos en cada rincón del país es fundamental. El vino es parte de nuestra identidad, y compartirlo, también”, afirma Vigil.

Entrevista de Fernando Genesir