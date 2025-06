Alamesa: el restaurante inclusivo que combina diversidad y excelencia

En el corazón de Las Cañitas, uno de los barrios más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires, funciona un restaurante que no solo ofrece una experiencia gastronómica de primer nivel, sino que también propone una transformación cultural profunda. Se llama “Alamesa” y está íntegramente atendido por jóvenes con neurodiversidades, autismo y dificultades madurativas. Allí, la inclusión laboral no es un lema: es una práctica cotidiana, real, visible y, sobre todo, exitosa.

En diálogo con La Argentina Posible, por Cadena 3, el director ejecutivo del proyecto, Sebastián Wainstein, compartió la historia detrás de esta iniciativa que emociona y desafía prejuicios.

Un proyecto nacido desde el amor y la convicción

Todo comenzó con una inquietud personal que se convirtió en una idea revolucionaria. Fernando Polack, reconocido médico argentino, fue quien pensó por primera vez en crear un restaurante inclusivo, inspirado por su hija Julia, una joven con autismo. “Como todo padre, Fernando se preguntaba qué iba a pasar con su hija cuando fuera más grande. Qué podía hacer ella más allá de las tareas repetitivas que suelen hacerse en centros de día”, explicó Weinstein. “Entonces se le ocurrió crear un espacio laboral pensado desde las necesidades de personas como Julia”.

Pero la propuesta fue más allá de ofrecerles trabajo: se diseñó un entorno completamente adaptado, desde el layout del restaurante hasta los sistemas internos, para que cada integrante del equipo pudiera desenvolverse sin estrés. “Todo está pensado desde los ojos del integrado, no del integrador”, remarcó Sebastián. “Resignamos mesas para que los chicos tengan espacio, el diseño de la cocina está adaptado, y hasta el sistema operativo de trabajo está hecho en un lenguaje que ellos pueden interpretar con claridad”.

“Todos hacen todo”

El equipo de Alamesa no está dividido por áreas fijas. “Nuestra filosofía es que todos hagan todo”, dice Sebastián. “Obviamente hay chicos que se sienten más cómodos en algunas tareas que en otras, pero desde el entrenamiento fomentamos que todos puedan pasar por cocina, por el salón y por el despacho. No hay etiquetas. No hay ‘el chico de la cocina’ o ‘el chico del salón’: son personas que trabajan en Alamesa”.

Esa horizontalidad también se traduce en un clima de trabajo colaborativo y cálido, donde cada integrante sabe que cuenta con un espacio seguro para crecer. “Queremos que ellos sientan que el restaurante también es suyo, que lo pueden habitar con comodidad. Y lo logramos”.

La excelencia como bandera

Lejos de conformarse con ofrecer un servicio “correcto”, en Alamesa se persigue la excelencia. La cocina está a cargo del reconocido chef Takehiro Ono, y el equipo fue capacitado durante meses para brindar una atención de calidad, pero también profundamente humana.

Los resultados son notables: el restaurante tiene una calificación de 4.9 en Google, una de las más altas del rubro en Buenos Aires. “Eso no lo decimos nosotros, lo dice la gente que viene”, subraya Wainstein. “Y no es solo por la comida. Es la experiencia completa. Porque los chicos atienden con una calidez y una entrega que no se puede fingir”.

Además, Sebastián señala un detalle que hace toda la diferencia: “Muchos de ellos ni siquiera tienen una noción del dinero o de las propinas. Entonces, cuando te atienden bien, no es por un interés. Es porque realmente quieren que te sientas cómodo. Es algo muy genuino”.

Cambiar la mirada

El impacto de Alamesa va más allá de lo gastronómico. También interpela a la sociedad en su conjunto. “Queremos mostrar que si hacés las adaptaciones necesarias, podés tener empleados increíbles. No faltan, trabajan con compromiso, tienen una sonrisa siempre. Sí, tienen desafíos, no es todo color de rosa. Pero cuando se los acompaña bien, todo fluye”, reflexiona Sebastián.

La propuesta fue tan bien recibida que el restaurante vive lleno. “Tenemos siempre reservas completas y una lista de espera permanente. La demanda superó ampliamente nuestras expectativas, pero también demuestra que hay una sociedad que quiere ver este tipo de cambios”, dice.

Pero también hay una enseñanza silenciosa que ocurre todos los días: la que transmiten los jóvenes que trabajan allí. “Creo que la sociedad también está aprendiendo de ellos”, concluye Sebastián. “A la Mesa no es un lugar para dar lástima ni para aplaudir por caridad. Es un espacio que funciona, que emociona y que demuestra que otra manera de trabajar y convivir es posible”.

Entrevista de Fernando Genesir