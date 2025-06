A los 75 años, todavía juega al hockey y representará a Argentina en Inglaterra

En un país donde la constancia es un valor tan escaso como valioso, la historia de Fernando Apestey ilumina. Con 75 años recién cumplidos, este tucumano será parte del seleccionado argentino que competirá en el Grand Master de Nottingham, Inglaterra, un torneo mundial para mayores de 70 años. Su vida es un ejemplo de perseverancia, cuidado personal y amor absoluto por el deporte.

“El hockey me apasiona. Y mientras el cuerpo me responda, voy a seguir”, dice sin dudar en diálogo con Cadena 3. Con una carrera de más de seis décadas, Apestey ha pasado por todos los estamentos del deporte: jugador, entrenador, dirigente, y hoy, referente. "Comencé a jugar cuando volví de una beca en Estados Unidos. Me enganché con un grupo de chicos que entrenaban en el Club Atlético Tucumán, y nunca más me bajé", recuerda.

Desde entonces, ha sido protagonista en la formación de equipos en Tucumán, representó durante nueve años al seleccionado provincial y desde 2007 compite en torneos internacionales con la Unión Argentina de Veteranos y Grand Masters.

Disciplina diaria y un mensaje para todos

Lejos de tomar su edad como un límite, Fernando entrena todos los días. Realiza actividad aeróbica, entrena en gimnasio para no perder masa muscular y mantiene una alimentación estricta: solo agua y soda. “Hay que tener una norma de comportamiento, si no es difícil llegar en forma a los 75”, afirma. Y agrega: “El año que viene hay un nuevo mundial y mi objetivo es seguir estando”.

Su recorrido no se limita a lo deportivo. Fue docente en todos los niveles educativos de Tucumán, licenciado en Higiene y Seguridad, y durante años dio cátedra en la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy, ya jubilado, dedica su tiempo al hockey, “esa pasión que me mantiene en movimiento”, como él mismo define.

El hockey, la familia y los sueños que no se apagan

Aunque la mayoría de sus viajes los realiza solo por cuestiones económicas —el hockey, recuerda, es un deporte amateur—, eso no le quita entusiasmo. “Siempre me costee mis viajes. La Asociación nos ayuda con las inscripciones, pero lo demás lo solventamos nosotros”, señala.

“En Europa, hay torneos hasta categoría +80. Allá la calidad de vida les permite sostenerse mejor físicamente. Nosotros hacemos lo que podemos, pero nos mantenemos en pie. Somos un grupo que está haciendo historia”, dice con orgullo.

Hoy en Tucumán, además de entrenar, acompaña a las nuevas generaciones. “Juego con los chicos, me entreno con ellos. Me respetan mucho. Me emociona que me tengan como referente”, cuenta con la voz cargada de emoción.

“No dejen de practicar deporte, nunca”

Al ser consultado sobre qué mensaje le daría a quienes sienten que “ya están grandes” para seguir en el deporte, es claro: “No dejen de practicar deporte, sea cual sea. Es importante para la salud física y mental. Yo empecé en canchas de césped natural y hoy juego en sintéticas. Siempre soñé con eso. Nunca es tarde”.

Fernando Apestey representa lo que La Argentina Posible busca destacar: una historia de amor por el deporte, esfuerzo cotidiano, constancia y resiliencia. Un modelo para quienes entienden que el paso del tiempo no frena los sueños. Solo les cambia el ritmo.

Entrevista de Claudio Giglioni