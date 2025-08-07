Rossana Chahla: “Una ciudad inteligente es la que está cerca del ciudadano”

¿Cómo encontró la intendencia de San Miguel de Tucumán y qué problemas principales comparte con otras ciudades grandes como Córdoba, Rosario, Mendoza o Santa Fe?

Las grandes ciudades argentinas enfrentamos problemas comunes, como la movilidad urbana, el transporte público y las políticas públicas ambientales. También es clave la autonomía de los gobiernos locales, ya que los servicios que brindamos dependen de nuestra capacidad de autogestión. Estos desafíos requieren soluciones adaptadas a cada ciudad, pero con una base común para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En relación con el transporte, ¿tuvieron que reformular la política de subsidios, como ocurrió en otras ciudades?

Sí, enfrentamos las mismas dificultades que otras ciudades. San Miguel de Tucumán no es una isla. Las grandes urbes han crecido rápidamente, pero la infraestructura no siempre acompaña ese desarrollo. Como responsables institucionales, debemos diseñar estrategias para hacer que nuestras ciudades sean lugares donde la gente quiera vivir. La movilidad es esencial para el trabajo, la educación y el ocio. Personalmente, creo que el transporte debería ser gestionado por el Estado, ya que es una necesidad esencial, no un negocio para empresarios privados.

¿Cómo funciona el sistema de transporte en San Miguel de Tucumán? ¿Es público o está concesionado a empresas privadas?

Actualmente, está concesionado a empresas privadas, pero muchas enfrentan dificultades financieras y no cumplen con las exigencias de frecuencias, limpieza o condiciones de las unidades, como rampas de acceso. Hemos invertido en un centro de monitoreo de movilidad urbana, instalando GPS y cámaras en los 400 ómnibus de las líneas urbanas para garantizar seguridad y calidad del servicio. Además, colocamos más de 200 refugios en paradas para proteger a los pasajeros del clima y pavimentamos 126 cuadras para mejorar el recorrido de los colectivos. Subsidiamos la oferta, no la demanda, y garantizamos un boleto estudiantil para más de 30,000 estudiantes, asegurando que el transporte no sea una barrera para la educación.

Usted proviene de la medicina, es ginecóloga y titular de una clínica importante en Tucumán. ¿Cómo decidió pasar de una carrera médica exitosa a la política y convertirse en intendenta?

Durante 35 años he sido ginecóloga y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. Mi experiencia en gestión comenzó en un hospital, donde ocupé todos los escalones, desde residente hasta directora durante 13 años, y luego como ministra de Salud. La política llegó cuando me sometí al voto popular como intendente. No lo busqué inicialmente; quería ser médica, madre y profesora. Pero con los años, sentí que podía aportar mi experiencia para mejorar mi ciudad, donde nací, estudié y crié a mis hijos. Fue una forma de devolverle a San Miguel lo que me dio, a pesar de las críticas de mi familia, que no es política.

¿Le costó ingresar a la política por ser mujer o llegó en un momento en que esas barreras ya estaban disminuyendo?

Hace 36 años, cuando quise hacer la residencia en ginecología, enfrenté barreras por ser mujer. En las entrevistas me preguntaban si planeaba tener hijos, algo que no se les preguntaba a los hombres. Afortunadamente, la política ha cambiado, y las mujeres hemos ganado espacios importantes. No sentí que ser mujer fuera un obstáculo en mi carrera política, pero sí reconozco que el camino fue más difícil en el pasado.

Su notoriedad a nivel nacional se debe en gran parte a su presencia en redes sociales, mostrando su gestión en las calles. ¿Qué fue primero: la estrategia de comunicación en redes o su estilo de gestión en el territorio?

Mi estilo de gestión siempre ha sido estar en el territorio, desde que era ministra de Salud. Recorría hospitales, hablaba con pacientes y controlaba los servicios en persona, incluso durante la pandemia. Como intendente, adopté el mismo enfoque, pero ahora centrado en los vecinos. Las redes sociales llegaron después, cuando mi equipo de comunicación decidió mostrar lo que hago diariamente. No salgo a la calle para hacer videos; los videos son el resultado de mi trabajo cotidiano. Me sorprendió que esto generara tanta atención fuera de Tucumán, como cuando viajé a Buenos Aires o Paraguay y la gente me reconoció por TikTok.

En sus publicaciones se la ve controlando obras y escuchando reclamos de los vecinos. ¿Cómo gestiona esa interacción directa?

Mi número de teléfono lo tienen todos los vecinos, y no lo cambio porque así me entero de los problemas en tiempo real. También tenemos una aplicación, Ciudad SMT, donde los ciudadanos pueden reportar inconvenientes, como baches o podas, y recibir un seguimiento. Soy clara con lo que puedo cumplir y lo que no, porque la gente merece transparencia. Tengo un equipo que verifica que mis compromisos se cumplan, y mi gestión se basa en estar cerca, escuchar y actuar con responsabilidad.

Uno de los problemas en San Miguel de Tucumán son los vendedores ambulantes. ¿Cómo aborda este tema?

Estoy a favor de que las personas trabajen, pero necesitamos una ciudad ordenada. No podemos permitir que cualquiera venda en cualquier lugar. Hemos creado ferias para emprendedores y artesanos, proporcionando gazebos y espacios organizados. También enfrentamos críticas por decisiones como reemplazar adoquines antiguos en una avenida para mejorar la transitabilidad. Los adoquines no se desechan; planeamos usarlos en un monumento, pero debemos priorizar el avance de la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Cómo es su relación con el gobernador Osvaldo Jaldo y con el presidente Javier Milei?

Con el gobernador Jaldo tenemos una excelente relación. Compartimos la visión de que la gestión local debe ser prioritaria y actuamos con rapidez para avanzar. Respecto al presidente, creo que es lógico que el gobernador dialogue con él, ya que fue elegido democráticamente. Sin embargo, no significa que esté de acuerdo con todas sus políticas, especialmente en temas como la salud pública, que van en contra de mi experiencia y convicciones. Respeto al presidente, pero mantengo mi postura crítica cuando es necesario.

Antes de despedirnos, ¿qué libro recomienda a los oyentes de Cadena 3?

Recomiendo "Ciudades del futuro", de Lucía Bellocchio, que explora cómo evolucionan las ciudades hacia el concepto de ciudad inteligente. No se trata sólo de tecnología, sino de crear espacios que mejoren la calidad de vida, acompañen y escuchen a los ciudadanos. Una ciudad inteligente es la que abraza al ciudadano, la que está cerca del ciudadano. En lo personal, disfruto de las novelas de Isabel Allende, pero en el ámbito institucional, este libro me parece muy valioso.

Entrevista de Sergio Suppo.