El padre Munir Bracco: “Muchas veces se insta a la sociedad a la crispación”

En una nueva edición de “La Argentina, hoy” por Cadena 3, el padre Munir Bracco, responsable de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Córdoba, ofreció un análisis profundo y crudo sobre la realidad social que atraviesa el país, con un foco particular en la ciudad de Córdoba como reflejo de un fenómeno nacional.

Con una trayectoria de diez años al frente de esta comisión, Bracco no sólo describió una sociedad marcada por la crispación, la polarización y múltiples desafíos sociales, sino que también planteó caminos de esperanza basados en el diálogo y la acción colectiva.

Una sociedad crispada y polarizada

El sacerdote no dudó en calificar el momento actual como "complejo", atravesado por incertidumbre y una creciente violencia que se manifiesta tanto en las calles como en las redes sociales. "Se observa en muchas personas como incertidumbre y un rasgo que yo advierto es el de una sociedad crispada", señaló Bracco, destacando que esta tensión no es un fenómeno reciente, sino que se arrastra desde hace años. Recordó que los obispos argentinos ya habían advertido hace tiempo que el país estaba "enfermo de violencia", una expresión que, aunque controversial, parece encontrar eco en la realidad cotidiana.

Para Bracco, esta crispación tiene raíces profundas y se ve exacerbada por discursos que, desde la política y el poder, "fogonean el enojo, la ansiedad y la polarización". "Hay una estrategia de polarizar, que le puede dar rédito a alguno, pero socialmente es una pérdida para todos", afirmó, lamentando que esta dinámica haya llevado a la pérdida de la capacidad de conversación y entendimiento entre quienes piensan diferente. "Si el otro piensa distinto, se lo ve como un enemigo a destruir, y así no vamos a construir nunca una sociedad", reflexionó.

El impacto de la tecnología y las redes sociales también fue un punto clave en su análisis. Según el sacerdote, estas herramientas actúan como una "caja de resonancia" que amplifica la agresividad y la intolerancia, afectando incluso las relaciones más cercanas. "Sabemos que, si queremos que el asado no se arruine, hay ciertos temas que no se pueden hablar", ilustró, evidenciando cómo la polarización ha permeado hasta los ámbitos familiares y amistosos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El rol de la Pastoral Social: reconstruir el diálogo

Frente a este panorama, la Pastoral Social de Córdoba, bajo la dirección de Bracco, ha apostado por el diálogo como herramienta de transformación. Una de las iniciativas más destacadas son los "conversatorios intersectoriales", espacios que reúnen a representantes de diversos sectores —políticos, sindicalistas, empresarios, educadores, líderes religiosos y sociales— para fomentar el encuentro y el intercambio de ideas. "Tratamos de que estén todos y ahí se generan aportes desde distintos lugares", explicó.

El resultado de estos encuentros es esperanzador. Bracco relató una anécdota reveladora: dos personas de posturas opuestas, al compartir una mesa, pasaron de la desconfianza inicial a intercambiar teléfonos y descubrir coincidencias. "Se dieron cuenta de que tenían más ideas en común que las que los diferenciaban", destacó, subrayando que el contacto cara a cara tiene el poder de derribar trincheras y humanizar al otro. "Debatamos las ideas, pero no descalifiquemos a las personas", insistió.

Más allá de la crispación: adicciones, pobreza y corrupción

La conversación no se limitó a la crispación. Bracco identificó otros problemas que preocupan desde su trabajo en el terreno: las adicciones, la pobreza y la corrupción. Sobre las adicciones, alertó sobre su naturalización, especialmente en el consumo de drogas, alcohol y apuestas online. "La droga está muy al alcance de la mano y la adicción a las apuestas es tremenda", afirmó, relatando cómo madres y padres desesperados acuden a las parroquias en busca de ayuda para sus hijos, ante la escasez de recursos públicos y privados para la rehabilitación.

El tema de las apuestas online, en particular, lo llevó a mencionar una lucha reciente de la Pastoral Social a nivel nacional: una carta enviada al Congreso para exigir la aprobación de una ley que regule este fenómeno. "Hay presiones enormes para que no se vote", reveló, celebrando la media sanción obtenida en Diputados, pero instando al Senado a avanzar. "No es juego; son apuestas que destruyen vidas", enfatizó, criticando el concepto de "juego responsable" aplicado a quienes ya son víctimas de una adicción.

La pobreza, por su parte, sigue siendo una "deuda social" tras 40 años de democracia. "Que casi la mitad de los argentinos sea pobre y 6 de cada 10 niños estén bajo la línea de pobreza en un país con tanto potencial es algo que nos tiene que preocupar", dijo, llamando a una política de largo plazo que trascienda los intereses electorales.

La esperanza como motor de cambio

Pese al diagnóstico sombrío, Bracco cerró la entrevista con un mensaje de esperanza. Inspirado por el Jubileo de la Esperanza convocado por el papa Francisco, destacó la resiliencia de quienes, aun en medio de la crisis, no bajan los brazos: madres que luchan por sus hijos, docentes que apuestan por la educación y personas que desde la necesidad ayudan a otros. "En medio de tanta adicción, hay gente que sueña y cree que es posible un mundo mejor", afirmó.

Para los creyentes, añadió, la esperanza está puesta en Dios y en Jesucristo, "que nos da un motivo hondo para comprometernos".

Como recomendación final a los oyentes de Cadena 3, sugirió leer el Evangelio de San Lucas, un texto que, según él, revela el rostro misericordioso de Dios y ofrece un sentido profundo a la vida.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de Sergio Suppo.