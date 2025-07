Cynthia Wila explora la crueldad humana en su nuevo libro y en la era digital

Por Sergio Suppo

En el programa "La Argentina Hoy" de Cadena 3, la escritora, psicóloga y abogada Cynthia Wila fue la invitada especial para dialogar sobre su más reciente obra, "La crueldad, el origen de lo humano", editada por Paidós. La conversación, que se desvió de los temas habituales de política y economía, profundizó en la naturaleza de la crueldad a través de la historia, la sociedad y las religiones, así como en su manifestación en la era digital. A continuación, los puntos clave de esta reveladora entrevista.

¿Por qué se te ocurrió escribir sobre la crueldad?

Cynthia Wila explicó que la idea de escribir sobre la crueldad surgió a partir de la muerte de su padre hace dos años, un evento que le causó un dolor inmenso. Para ella, este momento fue "muy cruel", ya que, siendo escritora, se encontró en un paréntesis donde ya no tenía palabras, experimentando un vacío que dificultaba la creación. Comenzó a interrogarse sobre las "crueldades de los que se van y de las crueldades de los vivos", lo que la llevó a compilar "escenas crueles" que surgían en su mente a modo de borbotones. Si bien el libro no aborda la política en su sentido clásico, Wila afirma que es un libro "político" porque interpela desde lo político del pensamiento, relacionado con lo ético.

La percepción de la muerte como crueldad

Wila afirmó categóricamente que la muerte es una crueldad para todos, tanto para quien se va (a menos que el sufrimiento extremo pueda convertirla en una liberación, aunque no deje de ser cruel) como para quienes se quedan. La muerte, con su enigma y desesperación, se asocia con lo cruel y lo injusto. A pesar de ser un evento natural, la humanidad no termina de aceptarla, considerándola junto con la sexualidad como los dos enigmas fundamentales de la existencia humana.

¿Las religiones han utilizado la crueldad como instrumento?

Sí, Wila sostiene que la historia y los escritos bíblicos sagrados ofrecen numerosos ejemplos de cómo las religiones han empleado la crueldad como instrumento. Incluso, remontándose a la mitología, se encuentran un sinfín de actos crueles que constituyen un "mosaico de crueldad". Estos actos mitológicos, como hermanos que se agreden o personas que son decapitadas, torturadas y castigadas, se reflejan en la humanidad actual, demostrando que tales crueldades son recurrentes en nuestra historia.

¿Es el poder un ejercicio de crueldad naturalizado?

Wila afirmó que en la mitología los dioses no tenían problema en ser crueles y que este ejercicio del poder estaba naturalizado. Hoy en día, esta naturalización de la crueldad persiste no solo en el poder, sino en todo tipo de relaciones íntimas: de pareja, fraternas, laborales o entre un jefe y un subordinado. A menudo, estos actos de crueldad son "muy chiquitos, imperceptibles" y revisten una "crueldad sin sangre", como la describe Derrida. Aunque no haya agresión física evidente, existen "heridas, maltratos psíquicos, descalificación, humillación", que son señales elocuentes de maldad.

¿Cuándo cambia un acto cruel que ha sido naturalizado por mucho tiempo?

Los modos de crueldad se modifican, pero lo "sintomático" relacionado con la pulsión de muerte sigue vigente. Wila explicó que, si bien las formas de ejecución "aceptadas" cambian, como la crucifixión en el pasado y la silla eléctrica en algunos estados de EE. UU. hoy, el acto en sí mismo sigue siendo terriblemente cruel. Existe una fascinación por el horror, comparable a la de los espectadores en los circos romanos o en las corridas de toros actuales. Además, la tecnología actual ha añadido una nueva dimensión, habilitando una crueldad "sin límites" que se propaga como una "mancha de petróleo" debido a cierto anonimato, aunque no sea completo.

¿Cómo explicar la dualidad del comportamiento online y offline?

La escritora sugirió que esta dualidad puede ser una "máscara" que las personas se ponen en las redes, o quizás la red misma es una máscara que requiere otra en la vida real. Más allá de esto, la tecnología, según Wila, habilita un "desamarre pulsional" sin sanción, es decir, un descontrol de la energía más destructiva de los seres humanos, lo que facilita la posibilidad de destruir al otro.

La crueldad, ¿una cuestión natural o cultural?

Wila discrepó con la idea de "naturalizar" la crueldad en los humanos, enfatizando que "en el hombre no hay nada natural, es cultural". A diferencia de los animales, que atacan por alimento o defensa sin gozar con el sufrimiento ajeno, el ser humano sí lo hace. La crueldad, por lo tanto, está en el "origen del humano" y la cultura puede tanto limitarla (a través de leyes como "no matarás") como potenciarla. Las nuevas formas de crueldad posmoderna están intrínsecamente ligadas a la tecnología, la cual, citando a Yuval Noah Harari, podría llevar a la destrucción del Homo Sapiens al liberar pasiones humanas sin restricción.

Más allá de la condena histórica, ¿qué hacemos con la crueldad hoy?

A pesar de las atrocidades del pasado y las actuales (como la pena de muerte, lapidaciones o latigazos), Wila planteó la pregunta fundamental: "¿qué hacemos con esto?". No se trata de quedarse con la crueldad, sino de buscar un "lugar distinto para la vida". Los "antídotos de la crueldad" son el compromiso con el otro, la empatía por el sufrimiento ajeno y la comprensión, que evita la cancelación constante de opiniones diferentes. Propuso rescatar la vergüenza, el pudor y el asco como "diques neuróticos" (término freudiano) que inhiben ciertas actitudes. En la "sociedad de la transparencia" (como la llama Byung-Chul Han), la humanidad está excesivamente expuesta a través de la tecnología y las redes sociales, muchas veces por elección propia.

¿Por qué la gente expone su vida en tiempo real en las redes sociales?

Wila atribuyó esta exposición a la "pulsión escópica" (el mirar y ser mirado), que genera una adrenalina que siempre demanda más recompensa. Esta adicción a la adrenalina explica la atadura a los dispositivos y plataformas digitales como Netflix, cuya meta explícita es que no durmamos. Más allá de privar del sueño, Wila argumentó que estas plataformas "nos quitan los sueños" en un sentido más profundo, obturando el deseo y la capacidad de soñar al mantenernos atrapados y sin un lugar para el enigma.

¿Son las pantallas lugares confortables de los que es difícil salir?

Sí, los entornos digitales pueden ser confortables y de ocio, pero el problema surge "cuando no puedes salir" de ellos, lo cual es la situación de la "gran mayoría". Este aislamiento se observa en adolescentes inmersos en videojuegos, sin relaciones sociales estimulantes para su crecimiento. Este fenómeno también afecta a los adultos, lo que resulta en que los niños de hoy crecen viendo a sus padres y abuelos con un comportamiento "alienante" frente a las pantallas.

Consecuencias de la alienación digital

La alienación digital lleva a un aumento de las agresividades, menor capacidad de espera frente a la demanda, menor tolerancia a la frustración, menos contacto interrelacional y menor elaboración de las emociones. La dificultad en las relaciones interpersonales cara a cara se ha acentuado debido a que la tecnología "nos saca el cuerpo" y altera el lenguaje. El lenguaje actual, dominado por símbolos, es propenso a la malinterpretación, a diferencia de la palabra, que es más rica para elaborar metáforas y pensamientos profundos.

¿La palabra perdió peso y fue reemplazada por la simbología visual?

Wila afirmó que sí, que la palabra ha "perdido peso y perdió magia", así como la posibilidad de una elaboración "un poquito más profunda" del pensamiento.

El impacto de la violencia verbal

Wila coincidió en que el uso de palabras con violencia verbal, a menudo inconsciente, es alarmante. Quien genera esta agresividad pierde el control de lo que provoca en el otro y en sí mismo, ya que las palabras generan estados emocionales en quien las pronuncia. Hablar agresivamente modifica el estado emocional de la persona, mientras que un lenguaje más amoroso y comprensivo genera otros estados que también influyen en el cuerpo. Esta pérdida de la propia posición y de la relación con el otro es lo "peligroso" y "lo cruel".

La entrevista concluyó con la recomendación del libro "Casas vacías" de Brenda Navarro por parte de Cynthia Wila, y la del propio libro de Wila, "La crueldad", por parte del conductor del programa.