Tras la polémica, la boxeadora Imane Khelif ganó y sigue avanzando

La argelina Imane Khelif derrotó a la húngara Anna Luca Hamori por decisión unánime (5-0) y avanzó a la semifinal de hasta 66kg femenino en los Juegos Olímpicos de París.

Una pelea que tenía un trasfondo polémico, con el abandono a los 46 segundos del primer round de la boxeadora italiana Angela Carini, en la anterior ronda. Un escándalo a nivel mundial que finalizó con el retiro de la europea y el cobro de un premio millonario.

La disputa se llevó a cabo con normalidad, Hamori realizó una gran actuación, pero no le alcanzó para enviar a la lona a Khelif. Un factor importante para la púgil de Europa Central fue la agilidad para esquivar los golpes de la argelina, junto con la potencia para realizar los ganchos.

Además, un día antes de la pelea, la púgil húngara Anna Luca Hamori declaró: "No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma".

Una opinión que reflejó su actitud para encarar la pelea, que no le importó lo que ocurría en el terreno de las redes sociales y la política. El sentimiento de competencia venció a la “polemica” sobre las condiciones físicas de su rival.