“Maligno” Torres regresó a Argentina, pero es muy probable que vuelva a París

El biker cordobés José "Maligno” Torres Gil, tras su consagración como campeón en los Juegos Olímpicos de París, regresó este domingo a la noche a Argentina y anticipó que, en pocos días, probablemente tenga que volver a Francia para ser el abanderado de la delegación durante el cierre del evento. "Estoy contento, porque en el avión nos hicieron un recibimiento", exclamó.

"Ojalá que haya otro argentino que gane una dorada. Si no, tengo que volver", dijo con una sonrisa ante periodistas y gente que lo felicitaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

“Estamos viviendo una locura. No somos conscientes. Estamos muy felices por todo lo que está pasando”, dijo "El Maligno" a Cadena 3.

Además, explicó que la medalla de oro “no era esperada". "Trabajamos una estrategia diferente y funcionó. Lo valoraron los jurados”, remarcó.

“Al no estar Argentina, no estamos conscientes, logramos hacer el trabajo y cumplir el objetivo”, aseguró.

Y cerró demostrando sus ganas de seguir: “Ya necesito volver a entrenar para ponerme a ritmo para las próximas competencias”.

Torres Gil asegura que aún no tomó real dimensión del logro que protagonizó al ganar, hasta el momento, la única presea conseguida por Argentina en París. "Realmente, todavía no caí. Estuvimos complicados con los tiempos. Recién ahora voy a ver lo que va sucediendo", confesó, mientras sostuvo que planea regresar este martes a Córdoba, la tierra de su familia.

Ahora, el argentino señaló que está recibiendo una gran cantidad de invitaciones a programas de televisión y torneos, los que tendrá que analizar. "A mí no me cambia nada. Yo tengo que seguir trabajando para estar bien para el próximo torneo. Tengo una medalla más. Hice el trabajo que teníamos que hacer y Argentina tiene una medalla más. Valió la pena", explicó el deportista nacido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y radicado en Córdoba desde los 11 años.

"No estaba con la expectativa de entrar en el podio, porque venía arrastrando lesiones en este tiempo, pero sí queríamos pelear las instancias finales. La estrategia que teníamos era ser diferentes a los otros atletas en cuanto a los trucos", contestó el biker argentino al ser preguntado sobre sus expectativas durante la competencia.

Torres aseveró que estaba muy nervioso mientras esperaba que pasen los otros freestylers, que debían hacer sus pruebas. "En las clasificaciones, la pasamos muy mal. Las pasé con unos nervios malditos, pero la final la disfruté más. Cuando vi al francés, que era el favorito por estar en su casa y le había ido bien en otras competencias, que pasó su turno y no logró superarme, sabía que después venía el británico".

Y agregó "cuando le toco a él, tuve que ir a verlo. Yo me había ido para no ver las actuaciones de nadie. En el medio de la segunda roda, ya me había dado cuenta de que habíamos ganado, porque vi sus errores. Y, en el momento que ganamos, se pudrió todo: estábamos levitando".

Es muy probable que el cordobés deba volver a París para portar la bandera de la delegación nacional en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024., el próximo fin de semana.

Entrevista de Jorge Parodi, enviado especial a París.