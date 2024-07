La dupla Molteni-González cayó ante Nadal-Alcaraz y se despidió de París

La dupla argentina Molteni-González no logró dar la sorpresa y perdió ante la impactante dupla española conformada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Los españoles se impusieron por 7-6 (4) y 6-4 en una hora y 46 minutos de juego y esperan por los ganadores del choque entre los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof y los húngaros Marton Fucsovics y Fabian Marozsan.

Así, los argentinos no lograron dar la sorpresa y vencer a la dupla que más expectativa genera en los Juegos Olímpicos de París y quedaron afuera en primera ronda.

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz compartieron sus sensaciones a Cadena 3 tras la victoria ante los argentinos. Nadal destacó la experiencia inolvidable de jugar junto a Alcaraz, afirmando: "salir aquí en este escenario y, bueno, jugar juntos representando a España en unos Juegos Olímpicos, yo creo que el combo es difícil de superar".

En referencia a su futuro en el torneo, Nadal comentó: "voy a hablar con el equipo, vamos a tomar las decisiones que creamos más adecuadas como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa". Aclaró que la decisión de jugar o no sería tomada en conjunto.

