Zelenski se reunió con Trump: "Esperamos un alto el fuego total y paz duradera"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó su esperanza de alcanzar "un alto el fuego total y una paz duradera" tras su reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump en el Vaticano, poco antes de participar en el funeral del Papa Francisco.

"Buena reunión. Hablamos mucho. Esperamos resultados en todo lo tratado: proteger la vida de nuestra gente, lograr un alto el fuego total e incondicional, y alcanzar una paz segura y duradera que evite otra guerra", escribió el ucraniano en su cuenta de X (ex Twitter).

Zelenski calificó el encuentro como "muy simbólico" y subrayó que tiene el potencial de "convertirse en histórico" si se logran "resultados conjuntos". También agradeció especialmente a Trump por la conversación: "Gracias @POTUS", cerró su mensaje.

