Una periodista del Vaticano relata su relación con el Papa Francisco y un apodo sorprendente

Una periodista recordó la cordial relación que desarrolló con el Papa Francisco durante su cobertura en el Vaticano. Nicole Winfield, que ha informado sobre los papados de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, narró su experiencia para la agencia de noticias estadounidense Associated Press, entidad con la que está acreditada.

La interacción comenzó cuando la periodista se enfrentó al Papa tras una declaración en la que defendía a un sacerdote abusador chileno, Fernando Karadima, protegido por el obispo Juan Barros. A pesar de que Francisco negaba las acusaciones de las víctimas contra Barros, Winfield insistió en su reclamo, afirmando: "Son las víctimas las que dicen esto".

Winfield recordó que, a pesar de que la situación fue 'sorprendentemente brusca', Francisco no tomó represalias contra ella ni contra otros periodistas que lo desafiaron públicamente en ese momento. En lugar de eso, decidió encargar una investigación y, al final, disculparse con las víctimas por desacreditarlas, lo cual refleja una de las características más notables del Papa: su disposición a admitir errores y rectificar su rumbo.

En una entrevista con Associated Press en 2023, Francisco reconoció que la conferencia de prensa aérea de 2018 fue un punto de inflexión en su percepción. Con asombro, recordó que fue Winfield quien lo confrontó en el avión, diciendo: "No lo podía creer. Fuiste tú quien me dijo en el avión: 'No, padre, así no es'. Ahí fue cuando explotó la bomba, cuando vi la corrupción de muchos obispos en esto".

Francisco tuvo la ocurrencia de apodar a Winfield "la prima della classe" mientras viajaban en el Air Pope One hacia Irlanda en agosto de 2018, justo cuando el escándalo en Chile aún estaba fresco. Durante ese encuentro, el Papa se acercó, le sonrió, le estrechó la mano y le hizo ese comentario.

Winfield reflexionó sobre el significado de esa expresión, que en italiano se traduce como “el primero de la clase”, pero que también puede adquirir un matiz negativo, aludiendo a alguien que se cree superior o que es el consentido del profesor. Al respecto, la periodista valoró que el apodo podría interpretarse como un reconocimiento a su corrección y capacidad de llamar la atención del Papa respecto a temas cruciales.

Finalmente, Winfield detalló los lazos de trabajo que se reforzaron con el Papa a lo largo del tiempo, así como algunas anécdotas que ilustran su relación, como el hecho de que Francisco adaptó su agenda para garantizar que ella pudiera asistir a ciertos eventos, evidenciando un trato especial.