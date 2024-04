Un sismo sacudió a Nueva York

Un sismo estremeció este viernes a la mañana a los habitantes de Nueva York.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una magnitud preliminar de 4.7, con su epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey. Aunque el Departamento de Bomberos de Nueva York no ha reportado daños iniciales, la ciudad se encuentra en estado de vigilancia.

El suelo también tembló en Baltimore, Filadelfia y otras áreas cercanas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció a través de una publicación en la red social X que su equipo está evaluando los impactos y posibles daños.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.