Ucrania denunció un ataque ruso con un dron a la planta nuclear de Chernobyl

Un avión no tripulado ruso cargado con una ojiva de alto poder explosivo impactó contra el refugio protector que cubre el cuarto reactor destruido de la planta nuclear de Chernobyl.

Este ataque generó preocupación internacional debido a su potencial impacto en la seguridad radiológica y ambiental.

/Inicio Código Embebido/

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant. This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

/Fin Código Embebido/

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que el ataque dañó significativamente el refugio conocido como Nuevo Confinamiento Seguro.

Aunque se produjo un incendio, fue rápidamente extinguido y los niveles de radiación permanecen estables.

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó los daños y aseguró que continúa monitoreando la situación.

/Inicio Código Embebido/

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8