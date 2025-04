Trump congela fondos y pone en jaque a las universidades

El presidente alega supuestos problemas de antisemitismo y políticas progresistas. Con eso, busca presionar cambios en su gobernanza. Esto amenaza la investigación, limita oportunidades estudiantiles y pone en riesgo la autonomía académica, especialmente en instituciones menos favorecidas.

El presidente Donald Trump está intensificando su campaña contra las universidades estadounidenses al congelar miles de millones de dólares en fondos federales destinados a instituciones de élite como Harvard, Cornell, Columbia y Northwestern.

Esta medida, que genera una ola de incertidumbre en el sector académico, responde a acusaciones de la administración sobre supuestos problemas de antisemitismo, discriminación y promoción de ideologías progresistas en los campus. A continuación, se analiza el contexto, las implicancias y la postura de Trump hacia la educación superior.

La administración Trump justifica la suspensión de fondos federales como una herramienta para presionar a las universidades a cumplir con sus prioridades políticas.

Según reportes de The New York Times y The Guardian, el gobierno ha señalado a varias universidades por no abordar adecuadamente el antisemitismo, especialmente tras las protestas de 2024 contra la guerra en Gaza.

Por ejemplo, Harvard enfrenta un congelamiento de 2.300 millones de dólares en fondos tras rechazar una lista de demandas que incluían reformas en admisiones, contrataciones y auditorías sobre diversidad.

Columbia, a su vez, perdió 400 millones de dólares, mientras que Cornell y Northwestern enfrentan recortes de 1.000 y 790 millones, respectivamente.

Además, la Casa Blanca vincula los recortes a su oposición a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), calificándolas como “ideologías progresistas” que no se alinean con sus objetivos.

Un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del 27 de enero de 2025, citado por Nature, ordenó una pausa en todas las subvenciones federales para revisar su compatibilidad con las órdenes ejecutivas de Trump, que buscan revertir iniciativas relacionadas con derechos transgénero, justicia ambiental y DEI.

La relación gobierno-universidades

Las universidades estadounidenses, especialmente las de investigación, dependen significativamente del gobierno federal para financiar sus operaciones.

Según un análisis de PBS News, los fondos federales representan hasta el 40% de los ingresos de algunas instituciones, como Johns Hopkins, que recibió 4.000 millones de dólares en 2023 para investigaciones en defensa y salud.

Estos fondos se distribuyen principalmente a través de agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y los Departamentos de Defensa y Educación, apoyando desde investigaciones científicas hasta programas de ayuda estudiantil.

Esta relación se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno reconoció a las universidades como motores de innovación y desarrollo nacional.

Sin embargo, esta dependencia las hace vulnerables a cambios en las políticas federales.

Aunque programas como las becas Pell y los préstamos estudiantiles no se han visto afectados, según Inside Higher Ed, el congelamiento impacta directamente las subvenciones para investigación y otros programas de apoyo, como los de éxito estudiantil y cuidado infantil en los campus.

Implicancias de la medida

El congelamiento de fondos tiene consecuencias profundas para las universidades, los estudiantes y el país en general:

• Impacto en la investigación: universidades como Johns Hopkins, que anunció 2.200 despidos tras recortes en los NIH, enfrentan interrupciones en proyectos de defensa, salud y tecnología. Nature advierte que el daño a la investigación científica podría ser “incalculable” si las restricciones persisten.

• Efectos en los estudiantes: algunas instituciones, como la Universidad de Pensilvania, redujeron la admisión de estudiantes de doctorado, incluso rescindiendo ofertas ya extendidas, según The New York Times. Esto limita las oportunidades para jóvenes investigadores y afecta la formación de futuros profesionales.

• Desigualdad entre instituciones: las universidades con grandes fondos, como Harvard (con un fondo de 53.000 millones de dólares), pueden resistir temporalmente los recortes, mientras que otras, especialmente las históricamente negras (HBCU) como Howard, que depende del 30% de fondos federales, enfrentan riesgos severos, según Forbes.

• Amenaza a la autonomía académica: críticos, incluidos profesores de Harvard y la Asociación Americana de Profesores Universitarios, argumentan que las demandas de Trump representan un ataque a la libertad académica.

• Las exigencias de reformar políticas de admisión y enseñanza se perciben como intentos de controlar la gobernanza universitaria.

Aunque un juez federal bloqueó temporalmente el congelamiento general en enero de 2025, según Inside Higher Ed, las suspensiones específicas a universidades individuales han continuado, generando una crisis financiera y administrativa en el sector.

La postura de Trump hacia las universidades es marcadamente hostil, especialmente hacia las instituciones de élite.

Durante su campaña y presidencia, ha acusado a los campus de ser “bastiones de adoctrinamiento” y antisemitismo, según The New York Times.

En marzo de 2025, expresó satisfacción con su campaña de presión, afirmando que busca corregir lo que considera desviaciones ideológicas.

Esta retórica se alinea con sus órdenes ejecutivas, que priorizan la reversión de políticas progresistas y la promoción de una visión conservadora.

Trump también ha utilizado las investigaciones por antisemitismo y discriminación como pretextos para justificar los recortes.

Por ejemplo, la suspensión de 175 millones de dólares a Pensilvania se vinculó a la participación de una atleta transgénero en 2022, según PBS News.

Sin embargo, expertos como Michael Pillera, del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, argumentan que estas acciones son más intimidatorias que basadas en hallazgos legales sólidos.

Un futuro incierto

La restricción de fondos federales por parte de Trump no solo amenaza la estabilidad financiera de las universidades, sino también su rol como pilares de la innovación y la equidad educativa en EE. UU.

Mientras las instituciones más ricas podrían recurrir a sus fondos para resistir, las menos favorecidas enfrentan un panorama sombrío.

La lucha legal continúa, con demandas que acusan al gobierno de violar procedimientos legales, pero el impacto inmediato ya se siente en laboratorios, aulas y comunidades estudiantiles.