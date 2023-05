Tiroteo en Miami: nueve heridos tras una balacera en Hollywood Beach

Al menos nueve personas resultaron heridas este lunes luego de que al menos una persona comenzara a disparar en la rambla Hollywood Beach en Florida.

Según informó la Policía estadounidense, entre los heridos hay un adolescente de 15 años.

Los investigadores tratan de establecer los motivos por los cuales se inició esta balacera, al tiempo que los informes iniciales señalaron que las personas baleadas recibieron disparos en las extremidades.

/Inicio Código Embebido/

??#BREAKING: Mass Shooting Erupts on Memorial Day at Hollywood Beach Leaving Multiple Victims Injured

°??#Hollywood | #Florida°°Currently multiple Law enforcements and other agencies are responding to a mass shooting at Margaritaville in Hollywood Beach, Florida. After… pic.twitter.com/GRdTkoNrpX