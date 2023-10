Nobel de Medicina 2023 para dos investigadores por la vacuna del Covid-19

El Premio Nobel de Medicina 2023 fue otorgado a dos investigadores por sus avances eficaces que permitieron "desarrollar vacunas eficaces de ARNm contra el Covid-19".

El Instituto Karolinska de Estocolmo le otorgó el galardón a la húngara Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman al sostener que sus aportes fueron fundamentales para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus.

“Gracias a sus revolucionarios descubrimientos, que han cambiado radicalmente nuestra comprensión del modo en que el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunitario, los galardonados contribuyeron al ritmo sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas para la salud humana de los tiempos modernos”, explicaron desde el instituto.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj