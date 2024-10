Milton: naufragó arriba de una heladera y fue rescatado en helicóptero

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos logró rescatar a un hombre que estaba aferrado a una heladera en el Golfo de México, a 48 kilómetros de la costa de Longboat Key.

Según informó The Guardian, se trata de una persona que viajaba a bordo de un barco pesquero que quedó a la deriva frente a Madeira Beach, Florida, horas antes de que llegara a tierra el huracán Milton.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.



The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.



Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH