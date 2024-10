Impactantes imágenes y videos del huracán Milton que hizo evacuar Florida

El huracán Milton impactó el miércoles en la zona de Tampa, al oeste del estado de Florida, provocando al menos nueve muertos, múltiples heridos, inundaciones masivas y cortes de luz que afectaron a más de medio millón de personas.

Hasta este jueves, se reportaron al menos 20 tornados asociados al fenómeno meteorológico, del que circulan numerosas imágenes en las redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cabe decir que muchas personas quedaron atrapadas bajo escombros y árboles debido a los tornados, y se registra un sinnúmero de consecuencias del huracán.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

???????? - A security camera captured the moment an apparent tornado passed through a home in Fort Myers, Florida.



Category 4 Hurricane Milton is approaching the west coast of Florida and is expected to hit the Tampa Bay region on Wednesday night.



More than 300 miles of… pic.twitter.com/TwnTv6OtPH