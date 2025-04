Masacre en Cachemira: 26 turistas asesinados en un brutal ataque

Un devastador ataque terrorista sacudió el idílico valle de Baisaran, cerca de Pahalgam, en la región de Jammu y Cachemira administrada por India, dejando al menos 26 turistas muertos y decenas de heridos.

El atentado, perpetrado por un grupo de militantes armados, es uno de los más mortíferos contra civiles en la región en años recientes y marca un escalofriante resurgimiento de la violencia en este disputado territorio.

Este martes, alrededor de las 14:30, un grupo de dos a cuatro militantes abrió fuego indiscriminadamente contra turistas que visitaban el prado de Baisaran, un destino turístico popular rodeado de montañas nevadas y bosques de pinos, a unos 5 km de Pahalgam.

/Inicio Código Embebido/

Kashmir Terror Attack: More than 20 people killed by terrorists in Pahalgam!#kashmirt #pahalgam #WilliamEst #Kashmir #atack #RawAfterMania #???_?????? pic.twitter.com/7TZXrIbo4G