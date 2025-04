Funcionaria de Trump reveló que EE.UU. buscará no importar más carne argentina

En un contexto de tensiones comerciales y debates sobre aranceles a productos importados, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, envió un mensaje contundente sobre la prioridad de la administración de Donald Trump: privilegiar la producción nacional por encima de las importaciones, incluyendo la carne argentina.

En una entrevista con Fox News este martes, Rollins dejó en claro que la visión del presidente es “poner a Estados Unidos primero”, dejando de lado productos de países como China, India, Canadá y, específicamente, Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No hay nadie que vaya a pelear más inteligentemente o estratégicamente que Trump para todos los estadounidenses”, afirmó Rollins al inicio de la entrevista, destacando el respaldo que, según ella, el presidente recibe de sectores como pescadores y ganaderos. “Recién escuchaba a un pescador y a un ganadero decir que están con el presidente, que entienden su visión, que dicen que esto va a ser mejor para las familias”, agregó.

Sin embargo, fue su declaración posterior la que generó mayor atención: “La gente eligió a este presidente disruptivo, incluso los estados pendulares lo votaron, para que ponga a Estados Unidos primero, no a India, no a China, no más carne de la Argentina, no más lácteos de Canadá, sino Estados Unidos primero”.

/Inicio Código Embebido/

.@SecRollins: "There's no one that's going to fight harder or smarter or more strategically than @POTUS — for ALL Americans... we are going to put America FIRST; not China, not India, not beef from Argentina, not dairy products from Canada — but America first." pic.twitter.com/5Ye7rVa7Yq