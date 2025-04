En fotos: así fue el cierre del féretro del papa Francisco

En una ceremonia cargada de solemnidad y simbolismo, el Vaticano cerró este viernes el féretro del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, dando fin a las visitas públicas al cuerpo del pontífice, fallecido el pasado lunes a los 88 años.

El rito, presidido por el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, fue un momento de profundo recogimiento que marcó el inicio de la despedida final al Papa que conquistó al mundo con su humildad y cercanía.

El ataúd, de madera sencilla y forrado en terciopelo rojo, refleja la austeridad que caracterizó el pontificado de Francisco.

En su interior, se colocaron objetos de gran significado: el anillo de plata del Pescador, símbolo de su autoridad papal; un rosario negro, testigo de su devoción mariana; monedas acuñadas durante su papado y medallas conmemorativas, que resumen los hitos de su legado. Estos elementos, cuidadosamente dispuestos, acompañarán al Sumo Pontífice en su descanso eterno.

This is how the private ritual for the closing of Pope Francis' coffin took place. The casket was closed on the evening of April 25. Archbishop Diego Giovanni Ravelli placed a white silk veil over the late pope's face. The action is part of the funeral rites for popes.#catholic… pic.twitter.com/wTLijlwJGz